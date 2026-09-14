Поставки газа из России в Армению приостановят на 11 дней

Этот период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок из Ирана

Фото: Артем Дергунов

Россия временно прекратит поставки природного газа в Армению. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

— В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе Северный Кавказ — Закавказье на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу, — говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что в этот период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок из Ирана.

Ранее сообщалось, что эксперт Юшков перечислил последствия снижения запасов газа в Евросоюзе. Из-за падения подорожают азотные удобрения, производимые из метана.

Алсу Сабирзанова