«Квартал» без обязательств: ТФБ не смог отсудить почти треть миллиарда

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» проиграл суд «дочке» «Сувара»

Фото: Максим Платонов

«Татфондбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не смог отсудить 269 млн рублей у компании «Столичный квартал», связанной с группой «Сувар». Конкурсный управляющий банка пытался доказать, что ответчик был поручителем по двум кредитам, выданным в 2016 году ООО «Сувар Девелопмент». Однако убедить в этом суд ему не удалось. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Дочка» «Сувара» отбилась от обязательств



Агентству по страхованию вкладов, которое выполняет функции конкурсного управляющего ТФБ, не удалось доказать, что фирма «Столичный квартал» — застройщик одного из жилых комплексов в Казани — должна банку 269 млн рублей. 26 июня Арбитражный суд Татарстана отказался удовлетворить иск АСВ, не подтвердив, что ответчик имеет перед банком какие-либо обязательства.

Заявление АСВ было связано с кредитами, которые ТФБ предоставлял обанкротившейся компании «Сувар Девелопмент» — она участвовала в деле в качестве третьего лица. В октябре 2014 года ТФБ и «Столичный квартал» заключили два договора об ипотеке, в соответствии с которыми последняя компания выступила залогодателем и поручителем по обязательствам «Сувар Девелопмента».

Позднее к основному договору добавилось два дополнительных соглашения; эти соглашения, как настаивает истец, предусматривали, что поручительства «Столичного квартала» распространяются также на два новых кредитных договора с «Сувар Девелопментом», которые были заключены 1 сентября и 4 марта 2016 года.

Арбитражный суд Татарстана отказался удовлетворить иск АСВ, не подтвердив, что ответчик имеет перед банком какие-либо обязательства. Фото Максима Платонова

По изначальному кредиту «Сувар Девелопмент» расплатился в полном объеме, но обязательства по двум последующим соглашениям остались неисполненными. Соответственно, решило АСВ, расплачиваться должен поручитель — «Столичный квартал». «Ответчик обязался отвечать за исполнение обязательств по этим кредитным договорам в солидарном порядке, наравне с основным заемщиком», — говорила в суде представитель истца.

По ее словам, на момент подачи иска основной долг «Сувар Девелопмента» по этим кредитам составлял 269,2 млн рублей. Поэтому иск на такую же сумму конкурсный управляющий «Татфондбанка» предъявил «Столичному кварталу» (265 млн рублей долга плюс 4,2 млн в виде процентов). Одновременно с той же суммой в 269 млн рублей «Татфондбанк» включился в реестр требований кредиторов самого ООО «Сувар Девелопмент».

«Столичный квартал», однако, отказался признавать долг перед «Татфондбанком» — в суде его представитель заявила, что иск АСВ «носит безосновательный характер». Позиция ответчика была такова. Первоначальные обязательства «Сувара», ответственность по которым нес и «Столичный квартал», сегодня полностью исполнены, а быть поручителем по остальным кредитам он согласия не давал.

Представитель АСВ спорил, что обязательства «Столичного квартала» по более поздним ссудам прямо проистекают из двух дополнительных соглашений. «Оно [допсоглашение] является неотъемлемой частью самого договора, и все его остальные условия остаются в силе и применяются к новым кредитным договорам».

«Столичный квартал» был поручителем по ссудам «Сувара» не просто так — обе компании непосредственно связаны между собой. Фото minstroy.tatarstan.ru

«Мы полагаем, что истец очень вольно трактует договор, — возражала представитель ответчика. — Он полагает, что единожды заложенная в стартовом договоре формулировка обязательно и непременно должна сопровождать и последующий этап отношений. Между тем это не так». Представитель «Сувар Девелопмента» занял сторону ответчика, тоже отметив, что АСВ неправильно понимает условия первого договора.

В суде юрист со стороны «Столичного квартал» вела себя более уверенно, нежели представитель АСВ; в итоге судья Алла Савельева встала на сторону ответчика, отказавшись удовлетворять иск.

Прочные связи

«Столичный квартал» был поручителем по ссудам «Сувара» не просто так — обе компании непосредственно связаны между собой, а, кроме того, имеют точки соприкосновения с фирмами, близкими к бывшему топ-менеджеру и совладельцу ТФБ Роберту Мусину. Структура собственников «Столичного квартала» закольцована: сейчас единственным владельцем фирмы является ООО «Сувар-Казань». Этой компанией владеет УК «Казанская Ривьера». Наконец, среди ее собственников — те же «Сувар-Казань» и «Столичный квартал».

Бывший собственник «Столичного квартала» Рустем Гимадеев одновременно числится миноритарием АО «Роял Тайм Групп», которое ранее, наряду с топ-менеджерами «Сувар Девелопмента», фигурировало в уголовном деле «Татфондбанка».

Самому ООО «Сувар девелопмент» — некогда крупнейшему казанскому застройщику — принадлежит 9,96% в капитале «ИнтехБанка», к которому Мусин (по крайней мере, несколько лет назад) тоже имел косвенное отношение. Осенью 2017 года компания «Сувар Девелопмент» была признана банкротом. Летом прошлого года на рынок вышел новый девелопер с названием «#Суварстроит» — организация была выведена в отдельное юрлицо.

«#Суварстроит» выступает его генподрядчиком, а застройщиком является «Столичный квартал». Фото Teamsky / skyscrapercity.com



Сегодня у «#Суварстроит» и «Столичного квартала» есть совместные проекты. Речь идет о жилом комплексе бизнес-класса «Столичный» на улице Чистопольской. «#Суварстроит» выступает его генподрядчиком, а застройщиком является «Столичный квартал».

Отметим, что вместе с иском о возмещении долга, в удовлетворении которого суд вчера отказал, АСВ подало в отношении «Столичного квартала» заявление о банкротстве. 14 июня суд принял его к производству.