Первые шаги Лионеля Месси в Казани. Видео

Сборная Аргентины по футболу сегодня прилетела в Казань. Команда вместе с капитаном Лионелем Месси приземлилась в казанском аэропорту несколько минут назад. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени», заснявший первые шаги именитого аргентинского футболиста в столице Татарстана.

Отметим, что в числе представителей аргентинской сборной присутствовал легендарный Диего Марадона, которому ФИФА оплачивает посещение футбольных матчей южноамериканской команды.

Чуть позже в Казани состоится предматчевая пресс-конференция сборной Аргентины.

Напомним, завтра, 30 июня, в Казани сборная Аргентины сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира с Францией. Начало матча запланировано в 17.00 по московскому времени.