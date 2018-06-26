Алексей Семин сдаст историю Казани, «не планируя на этом серьезно заработать»
Но без парковок и это будет сделать непросто
Сдаются в аренду и даже продаются как целиком, так и по частям восстановленные группой компаний ASG исторические здания в центре Казани. Сегодня выставляемые компанией Алексея Семина на рынок недвижимости объекты культурного наследия были презентованы риелторам. На экскурсии по обновленным старинным и стилизованным под старину новым зданиям побывала корреспондент «Реального времени».
Бонус за участие
Напомним, соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению и реконструкции исторического центра между мэрией Казани и ИГК ASG было заключено шесть лет назад — в феврале 2012-го. А в течение следующего года ASG были переданы 25 зданий. Первоначально были приведены в порядок фасады и наружные элементы объектов, в последующие годы компания Семина занялась внутренним устройством зданий и инженерными сетями. В мае 2016 года были полностью завершены работы по сохранению объектов культурного наследия «Жилой дом архитектора М.П. Коринфского, XVIII — сер. XIX вв.» и «Дом Банарцева, XIX в.». В настоящее время оставшиеся исторические здания по большей части доведены до стадии, близкой к понятию «черновая отделка». И на этом инвестор решил остановиться.
— Поскольку здания находятся в центре города, стоимость аренды здесь высокая, — пояснила «Реальному времени» руководитель проектов департамента реализации активов группы компаний ASG Мария Ширшова. — И мы выбрали гибкую политику: мы предлагаем арендаторам выбор — участвовать в отделке здания либо поручить это нам, но сформулировать свои требования к внешнему виду и отделке помещений.
От того, какой вариант выберет арендатор, зависит и величина арендной платы, подчеркнула Ширшова. Тот, кто готов вложиться в «наведение красоты», может рассчитывать на бонусы и скидки.
Вначале надо сдать, а уж потом можно и сдать
— Мы не планируем на этом серьезно заработать, — заметила Ширшова, имея в виду сдачу в аренду памятников истории. — Однако содержание таких объектов стоит дорого.
Представители ASG дали понять, что сейчас стремятся как можно скорее вывести исторические здания хотя бы на уровень окупаемости, а для этого надо приступать к поиску потенциальных арендаторов загодя — еще до сдачи объектов в эксплуатацию.
— Основная наша задача на текущий момент — объединить интересы нашей компании как арендодателя, интересы арендаторов и агентств недвижимости, — сформулировал цель сегодняшней экскурсии директор АО «ПАИ» ИГК ASG Ринат Аисов. — Немаловажно для нас получить обратную связь от агентств недвижимости, узнать тенденции рынка. Это поможет нам в определении формата использования объектов культурного наследия как объектов коммерческого рынка.
И забегая вперед, можно сказать, что первые плоды эти усилия уже принесли. Последним пунктом в списке «достопримечательностей» ASG стал доходный дом купца Шарова (по источникам некоторых краеведов — Жарова), где компании принадлежат только второй и третий этажи. Так вот, несмотря на то, что чистовую отделку там и близко не начинали и объект еще не сдан в эксплуатацию, в нем уже сдана в аренду половина третьего этажа. Под хостел, и по самой наидемократичнейшей для центра Казани цене — 400 рублей за квадратный метр…
Что почем
Риелторам сегодня представили исторические здания — дом Банарцева, дом архитектора Коринфского и дом Чекмарева-Каменева на улице К. Маркса (№18 и 16 и 15/5), дома купца Апанаева и Сабитовой на улице Тукая (№84 и 86), дом Шарова (Жарова) на Баумана (№ 42/9), а также два стилизованных под старину новодела на улице Худякова (№12 и 15). Остальные объекты демонстрировать не стали по причине их низкой готовности. Кроме того, как пояснили представители ASG, сдача ряда зданий может надолго задержаться из-за отсутствия техусловий на их подключение к городским коммуникациям, а предлагать арендаторам «площади», где нет ни воды, ни канализации, ни электричества, смысла нет.
Дом Банарцева — единственный, который ASG отремонтировала, что называется, под ключ. И даже обставила антикварной мебелью. Которая, увы, собрана с миру по нитке: кресла, диваны и ломберный стол разных эпох мирно соседствуют с явно не вписывающимися в «исторический» антураж приметами XXI века — плоскими телевизорами. Это здание, как сообщила Мария Ширшова, предполагается сдавать для краткосрочных мероприятий, например, торжественных приемов. Стоимость аренды она не обозначила:
— Это здание уникальное, поэтому цена обсуждается в каждом отдельном случае.
Что касается остальных зданий, то стоимость аренды помещений в исторических зданиях на улицах Маркса и Большой Красной начинается от 1000 рублей за квадратный метр на первом этаже и от 800 рублей — на втором. «От» — потому что торг уместен.
Аренда помещений на улице Тукая обойдется дешевле: первые этажи от 800 рублей за метр, вторые — от 600 рублей. При этом и дом купца Апанаева, и дом Сабитовой ASG готова не только сдать в аренду, но и продать — соответственно за 79 и 49 миллионов рублей. Сообщая об этом, представители компании предвосхитили вопросы о том, не сворачивает ли компания Семина бизнес в Казани. Они заверили журналистов и риелторов, что продажа недвижимости — часть рутинной коммерческой деятельности, а средства от нее пойдут на реставрацию других исторических зданий.
Принадлежащая ASG часть дома Шарова на улице Баумана — второй и третий этажи — не продается ни за какие деньги. Аренда там стоит от 550 рублей за метр на третьем и от 600 рублей на втором этаже.
Зато куда больше, чем сдать, компания хочет продать два новостроя на улице Худякова. За трехэтажный дом №15 общей площадью 2178 квадратных метров и земельный участок под ним площадью почти 19 соток просят 219 миллионов рублей. За дом №12, также в три этажа, общей площадью 4106 «квадратов» и почти вдвое больший, чем на Худякова, 15, земельный участок — 397 миллионов.
— Мы нацелены на продажу этих зданий в таком, недостроенном, варианте, — уточнила Ширшова, — хотя возможность аренды также обсуждается.
Вопрос парковки — решающий
Риелторы, которые приняли участие в экскурсии, обсуждали цены и возможности использования зданий с интересом, но загадывать насчет успешных сделок не торопились. Большинство исторических зданий показались им привлекательными, но, как подчеркнула руководитель агентства недвижимости «Прайм» Наталья Мусатова, сдача их в аренду и тем более продажа могут застопориться из-за отсутствия парковок. Во дворах одних зданий едва умещаются пять-шесть автомобилей, а территория некоторых объектов и вовсе ограничена отмосткой здания. Рассчитывать на то, что добрые собственники соседних зданий пустят кого-то в свой двор, не приходится, а окрестные улицы сплошь увешаны знаками «работает эвакуатор». При этом на платных парковках, несмотря на дороговизну, наблюдается дефицит мест.
— Отсутствие парковки может быть губительно для бизнеса, — заметила Мусатова. — Каждое из помещений, которые мы видели, по-своему хорошо. Но не всем их можно предложить. В центре города открывают офисы состоятельные люди, и посетители там соответствующие, они не любят пользоваться метро, общественным транспортом или ходить пешком…
Наталья Мусатова оценила преимущества зданий на Худякова — с несколькими входами и большими дворами, пригодными для обустройства вместительных парковок. А риелтор Людмила Худова из «Новостроек Казани», напротив, заинтересовалась небольшими уютными старинными зданиями, а к новоделам отнеслась прохладно, заметив, что, по ее наблюдениям, они строились долго, с привлечением гастарбайтеров и ее представлениям о качестве вряд ли соответствуют.
Где искать «дух старины»?
Качество реставрации ASG исторических объектов по просьбе «Реального времени» оценила зампредседателя ТРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова.
— Эти дома были буквально спасены, они достались инвестору в крайне запущенном состоянии, — подчеркнула она положительную роль компании Семина. — Однако по поводу качества работы мы очень ругались…
К примеру, Забирова «вела» как архитектор-реставратор два дома на улице К. Маркса — №15 и №17.
— Они ремонтировались очень быстро — им спешили придать нормальный внешний вид к Универсиаде, — сообщила она. — В результате гастарбайтеры их вначале совершенно испортили. Это была не реставрация, а экономия денег — представляете, стоимость работ рассчитывалась исходя из цены 400 рублей за квадратный метр. Потом пришли более квалифицированные рабочие, переделали часть работ. Но наши замечания в полном объеме до сих пор не учтены. Авторский надзор мы осуществляем, и мы заставим инвестора выполнить все наши требования!
Но в то же время Забирова дала понять, что реставрация в настоящем смысле этого слова на доставшихся ASG объектах культурного наследия просто невозможна:
— Там же даже перекрытия не сохранились…
Поэтому сегодня представители компании на экскурсии показывали новые своды перекрытий, отлитые из бетона на месте утраченных — из кирпича, новые лестничные и балконные перила — уже не чебаксинской уникальной ковки, а сварные, из современного профиля, со штампованными розочками, новые рамы и двери — кое-где даже не деревянные, а бюджетные пластиковые. И только в отдельных местах мелькала былая красота, которая, как сообщил представитель компании Алексей Криныцын, является предметом охраны: фрагмент покрытых бесчисленным количеством слоев старой масляной краски кованых перил на К.Маркса, 15/5, кованые перила и чугунные узорчатые ступени и половые плиты на площадках лестницы в доме Шарова-Жарова.
Так что самое ценное в глазах арендаторов или потенциальных покупателей исторических объектов, несмотря на усилия инвестора, сохранить почти не удалось. Историей дышит пока разве что только дом Банарцева.
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