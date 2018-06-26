Алексей Семин сдаст историю Казани, «не планируя на этом серьезно заработать»

Но без парковок и это будет сделать непросто

Фото: Максим Платонов

Сдаются в аренду и даже продаются как целиком, так и по частям восстановленные группой компаний ASG исторические здания в центре Казани. Сегодня выставляемые компанией Алексея Семина на рынок недвижимости объекты культурного наследия были презентованы риелторам. На экскурсии по обновленным старинным и стилизованным под старину новым зданиям побывала корреспондент «Реального времени».

Бонус за участие

Напомним, соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению и реконструкции исторического центра между мэрией Казани и ИГК ASG было заключено шесть лет назад — в феврале 2012-го. А в течение следующего года ASG были переданы 25 зданий. Первоначально были приведены в порядок фасады и наружные элементы объектов, в последующие годы компания Семина занялась внутренним устройством зданий и инженерными сетями. В мае 2016 года были полностью завершены работы по сохранению объектов культурного наследия «Жилой дом архитектора М.П. Коринфского, XVIII — сер. XIX вв.» и «Дом Банарцева, XIX в.». В настоящее время оставшиеся исторические здания по большей части доведены до стадии, близкой к понятию «черновая отделка». И на этом инвестор решил остановиться.

— Поскольку здания находятся в центре города, стоимость аренды здесь высокая, — пояснила «Реальному времени» руководитель проектов департамента реализации активов группы компаний ASG Мария Ширшова. — И мы выбрали гибкую политику: мы предлагаем арендаторам выбор — участвовать в отделке здания либо поручить это нам, но сформулировать свои требования к внешнему виду и отделке помещений.

От того, какой вариант выберет арендатор, зависит и величина арендной платы, подчеркнула Ширшова. Тот, кто готов вложиться в «наведение красоты», может рассчитывать на бонусы и скидки.

От того, какой вариант выберет арендатор, зависит и величина арендной платы, подчеркнула Ширшова



Вначале надо сдать, а уж потом можно и сдать

— Мы не планируем на этом серьезно заработать, — заметила Ширшова, имея в виду сдачу в аренду памятников истории. — Однако содержание таких объектов стоит дорого.

Представители ASG дали понять, что сейчас стремятся как можно скорее вывести исторические здания хотя бы на уровень окупаемости, а для этого надо приступать к поиску потенциальных арендаторов загодя — еще до сдачи объектов в эксплуатацию.

— Основная наша задача на текущий момент — объединить интересы нашей компании как арендодателя, интересы арендаторов и агентств недвижимости, — сформулировал цель сегодняшней экскурсии директор АО «ПАИ» ИГК ASG Ринат Аисов. — Немаловажно для нас получить обратную связь от агентств недвижимости, узнать тенденции рынка. Это поможет нам в определении формата использования объектов культурного наследия как объектов коммерческого рынка.

И забегая вперед, можно сказать, что первые плоды эти усилия уже принесли. Последним пунктом в списке «достопримечательностей» ASG стал доходный дом купца Шарова (по источникам некоторых краеведов — Жарова), где компании принадлежат только второй и третий этажи. Так вот, несмотря на то, что чистовую отделку там и близко не начинали и объект еще не сдан в эксплуатацию, в нем уже сдана в аренду половина третьего этажа. Под хостел, и по самой наидемократичнейшей для центра Казани цене — 400 рублей за квадратный метр…

Что почем

Риелторам сегодня представили исторические здания — дом Банарцева, дом архитектора Коринфского и дом Чекмарева-Каменева на улице К. Маркса (№18 и 16 и 15/5), дома купца Апанаева и Сабитовой на улице Тукая (№84 и 86), дом Шарова (Жарова) на Баумана (№ 42/9), а также два стилизованных под старину новодела на улице Худякова (№12 и 15). Остальные объекты демонстрировать не стали по причине их низкой готовности. Кроме того, как пояснили представители ASG, сдача ряда зданий может надолго задержаться из-за отсутствия техусловий на их подключение к городским коммуникациям, а предлагать арендаторам «площади», где нет ни воды, ни канализации, ни электричества, смысла нет.

Дом Банарцева — единственный, который ASG отремонтировала, что называется, под ключ. И даже обставила антикварной мебелью

Дом Банарцева — единственный, который ASG отремонтировала, что называется, под ключ. И даже обставила антикварной мебелью. Которая, увы, собрана с миру по нитке: кресла, диваны и ломберный стол разных эпох мирно соседствуют с явно не вписывающимися в «исторический» антураж приметами XXI века — плоскими телевизорами. Это здание, как сообщила Мария Ширшова, предполагается сдавать для краткосрочных мероприятий, например, торжественных приемов. Стоимость аренды она не обозначила:

— Это здание уникальное, поэтому цена обсуждается в каждом отдельном случае.

Что касается остальных зданий, то стоимость аренды помещений в исторических зданиях на улицах Маркса и Большой Красной начинается от 1000 рублей за квадратный метр на первом этаже и от 800 рублей — на втором. «От» — потому что торг уместен.

Аренда помещений на улице Тукая обойдется дешевле: первые этажи от 800 рублей за метр, вторые — от 600 рублей. При этом и дом купца Апанаева, и дом Сабитовой ASG готова не только сдать в аренду, но и продать — соответственно за 79 и 49 миллионов рублей. Сообщая об этом, представители компании предвосхитили вопросы о том, не сворачивает ли компания Семина бизнес в Казани. Они заверили журналистов и риелторов, что продажа недвижимости — часть рутинной коммерческой деятельности, а средства от нее пойдут на реставрацию других исторических зданий.

Принадлежащая ASG часть дома Шарова на улице Баумана — второй и третий этажи — не продается ни за какие деньги. Аренда там стоит от 550 рублей за метр на третьем и от 600 рублей на втором этаже.

Стоимость аренды помещений в исторических зданиях на улицах Маркса и Большой Красной начинается от 1000 рублей за квадратный метр на первом этаже и от 800 рублей — на втором



Зато куда больше, чем сдать, компания хочет продать два новостроя на улице Худякова. За трехэтажный дом №15 общей площадью 2178 квадратных метров и земельный участок под ним площадью почти 19 соток просят 219 миллионов рублей. За дом №12, также в три этажа, общей площадью 4106 «квадратов» и почти вдвое больший, чем на Худякова, 15, земельный участок — 397 миллионов.

— Мы нацелены на продажу этих зданий в таком, недостроенном, варианте, — уточнила Ширшова, — хотя возможность аренды также обсуждается.

Вопрос парковки — решающий

Риелторы, которые приняли участие в экскурсии, обсуждали цены и возможности использования зданий с интересом, но загадывать насчет успешных сделок не торопились. Большинство исторических зданий показались им привлекательными, но, как подчеркнула руководитель агентства недвижимости «Прайм» Наталья Мусатова, сдача их в аренду и тем более продажа могут застопориться из-за отсутствия парковок. Во дворах одних зданий едва умещаются пять-шесть автомобилей, а территория некоторых объектов и вовсе ограничена отмосткой здания. Рассчитывать на то, что добрые собственники соседних зданий пустят кого-то в свой двор, не приходится, а окрестные улицы сплошь увешаны знаками «работает эвакуатор». При этом на платных парковках, несмотря на дороговизну, наблюдается дефицит мест.

— Отсутствие парковки может быть губительно для бизнеса, — заметила Мусатова. — Каждое из помещений, которые мы видели, по-своему хорошо. Но не всем их можно предложить. В центре города открывают офисы состоятельные люди, и посетители там соответствующие, они не любят пользоваться метро, общественным транспортом или ходить пешком…

Наталья Мусатова оценила преимущества зданий на Худякова — с несколькими входами и большими дворами, пригодными для обустройства вместительных парковок. А риелтор Людмила Худова из «Новостроек Казани», напротив, заинтересовалась небольшими уютными старинными зданиями, а к новоделам отнеслась прохладно, заметив, что, по ее наблюдениям, они строились долго, с привлечением гастарбайтеров и ее представлениям о качестве вряд ли соответствуют.

Представители компании на экскурсии показывали новые своды перекрытий, отлитые из бетона на месте утраченных — из кирпича

Где искать «дух старины»?

Качество реставрации ASG исторических объектов по просьбе «Реального времени» оценила зампредседателя ТРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова.

— Эти дома были буквально спасены, они достались инвестору в крайне запущенном состоянии, — подчеркнула она положительную роль компании Семина. — Однако по поводу качества работы мы очень ругались…

К примеру, Забирова «вела» как архитектор-реставратор два дома на улице К. Маркса — №15 и №17.

— Они ремонтировались очень быстро — им спешили придать нормальный внешний вид к Универсиаде, — сообщила она. — В результате гастарбайтеры их вначале совершенно испортили. Это была не реставрация, а экономия денег — представляете, стоимость работ рассчитывалась исходя из цены 400 рублей за квадратный метр. Потом пришли более квалифицированные рабочие, переделали часть работ. Но наши замечания в полном объеме до сих пор не учтены. Авторский надзор мы осуществляем, и мы заставим инвестора выполнить все наши требования!

Но в то же время Забирова дала понять, что реставрация в настоящем смысле этого слова на доставшихся ASG объектах культурного наследия просто невозможна:

— Там же даже перекрытия не сохранились…

Только в отдельных местах мелькала былая красота, которая, как сообщил представитель компании Алексей Криныцын, является предметом охраны: фрагмент покрытых бесчисленным количеством слоев старой масляной краски кованых перил на К.Маркса, 15/5

Поэтому сегодня представители компании на экскурсии показывали новые своды перекрытий, отлитые из бетона на месте утраченных — из кирпича, новые лестничные и балконные перила — уже не чебаксинской уникальной ковки, а сварные, из современного профиля, со штампованными розочками, новые рамы и двери — кое-где даже не деревянные, а бюджетные пластиковые. И только в отдельных местах мелькала былая красота, которая, как сообщил представитель компании Алексей Криныцын, является предметом охраны: фрагмент покрытых бесчисленным количеством слоев старой масляной краски кованых перил на К.Маркса, 15/5, кованые перила и чугунные узорчатые ступени и половые плиты на площадках лестницы в доме Шарова-Жарова.

Так что самое ценное в глазах арендаторов или потенциальных покупателей исторических объектов, несмотря на усилия инвестора, сохранить почти не удалось. Историей дышит пока разве что только дом Банарцева.

1 / 75 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов