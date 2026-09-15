Триллионные долги по налогам в России, крупному бизнесу доначислили 16 млрд рублей

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Дефицит бюджета по итогам августа достиг 2,5% ВВП, но повышения налогов в стране не будет. Между тем налоговая служба доначислила крупному бизнесу 16,3 млрд рублей, а Татарстан закрепился на 74-м месте по объему долгов перед бюджетом. Подробнее — в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

В Кремле исключили повышение налогов на фоне дефицита бюджета

Речи о повышении налогов в России не идет, макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается. Об этом на прошедшей неделе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал данные Минфина о дефиците бюджета в августе в размере 2,5% ВВП при прогнозе правительства в 1,6% по итогам года. По словам Пескова, эта цифра является подвижной и не должна вызывать сильной обеспокоенности.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В Кремле также подчеркнули, что правительство постоянно занимается вопросами экономического развития в ходе совещаний с главой государства.

Проверки налоговой и черные списки назвали стимулами для вывода из тени

Стимулами для работодателей, выводящих сотрудников из теневой занятости, являются проверки налоговой инспекции и внесение компаний в черные списки. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева на полях Восточного экономического форума.

— Если говорить о стимулах для работодателей, то тут, конечно, работают такие традиционные стимулы, как: черные списки при выявлении неоформленных сотрудников, мониторинги налоговой инспекции, потому что налоговая инспекция оценивает доходность, количество сотрудников и видит, где есть какие-то схемы неправильные, — цитирует Дягилеву ТАСС.

По словам сенатора, налоговая инспекция оценивает доходность бизнеса и видит схемы с неоформленными сотрудниками. Дягилева подчеркнула необходимость своевременного регулирования рынка труда с учетом появления самозанятых и цифровых платформ.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

При этом представитель Совета Федерации считает важным поднять престиж центров занятости, сделав их местом защиты сотрудников, которых вынуждают работать по серым схемам. По ее мнению, во многом работники соглашаются на требования работодателей из-за нехватки альтернатив.

Татарстан занял 74-е место по размеру налоговой задолженности в России

Совокупная задолженность Татарстана по налогам, сборам, пеням и санкциям на 1 июля составила 55,9 млрд рублей. По этому показателю республика заняла 74-е место среди регионов — от меньшей суммы к большей.

По недоимке (основной сумме налога без учета штрафов) Татарстан также оказался на 74-й строчке с результатом 20,5 млрд рублей. Для сравнения: у Новосибирской области, занявшей 76-е место, совокупный долг составляет 59 млрд рублей, а у Самарской области — 72,6 млрд при долге по недоимке в 23,8 миллиарда.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наименьший уровень задолженности зафиксирован в Республике Алтай (1,8 млрд рублей). Наибольшие объемы долгов накопили Москва (1,3 трлн), Московская область (271,8 млрд) и Санкт-Петербург (206,7 млрд).

Общая задолженность по всей России достигла 3,7 трлн рублей, однако с начала года этот показатель не изменился.

Число участников системы «Честный знак» в Татарстане выросло почти на 40%

По итогам первого полугодия 2026 года количество предпринимателей Татарстана в системе маркировки «Честный знак» достигло 3,6 тыс., что на 39,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Чаще всего участники занимаются продажей радиоэлектроники, косметики и бакалеи.

Реальное время / realnoevremya.ru

За все время работы разрешительного режима в республике заблокировано свыше 24 млн сомнительных товаров, из них более 5 млн — в текущем году. В целом по стране доля нелегального оборота с момента запуска системы сократилась втрое — с 24,7% до 7,6%.

Система интегрирована с каждой кассой страны и уже заблокировала свыше 3,7 млрд единиц контрафакта, обеспечив дополнительные поступления в бюджет в сумме порядка 2 трлн рублей.

ФНС доначислила крупному бизнесу 16,3 млрд рублей налогов и штрафов за полгода

За первое полугодие 2026 года сумма налоговых доначислений крупному бизнесу выросла почти втрое, до 16,3 млрд рублей — против 5,8 млрд годом ранее. Количество выездных проверок при этом удвоилось и составило 60.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

К крупнейшим налогоплательщикам ФНС относит компании с годовым доходом свыше 35 млрд рублей. В Москве средняя сумма требований по одной проверке достигла 220 млн рублей, что на 60% больше прошлогоднего показателя. Рост сумм эксперты связывают с развитием автоматических систем поиска нарушений.

Хотя бизнес все чаще оспаривает требования. Например, в Подмосковье число жалоб и вовсе выросло на четверть. Однако шансы компаний на успех невелики — 85% разбирательств завершаются в пользу налоговой. Полностью оспорить претензии после выездных проверок удается менее чем в 5% случаев.