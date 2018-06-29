Мэрия Казани: собственник «черного» дома на Островского не согласовывал внешний вид

В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что здание на Островского, 12 не является объектом культурного наследия, но выступает как исторически ценная градоформирующая застройка. В этой зоне разрешено использовать при отделке фасадов натуральные и имитирующие натуральные отделочные материалы неярких (пастельных) оттенков. А вот использование рисунка, орнамента, барельефа, мозаики запрещено.

— На сегодняшний день в Управление архитектуры и градостроительства Казани проектная документация на согласование фасадного решения указанного объекта, а также документы, подтверждающие законность организации входной группы, не поступали, — сообщается в официальном ответе на запрос.

Сейчас Управление готовит обращение в Министерство культуры РТ по поводу выявленного нарушения.

Напомним, помощник президента РТ Олеся Балтусова в социальных сетях обратила внимание на несоответствующую окраску нового фасада. При этом совладелец открывшегося там бара утверждает, что они восстановили архитектурный фасад.