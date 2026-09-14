Цена газа в Европе превысила $1000

Это произошло впервые с декабря 2022 года

Фото: Максим Платонов

Цена газа на европейской бирже во время торгов превысила $1000 за тысячу кубометров. Это произошло впервые с декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до примерно $1004 за 1 тыс. куб. м (€84,07 за МВт·ч). При этом спотовые котировки на основных европейских хабах были выше $1000 еще неделей ранее. Цены с поставкой «на день вперед» на TTF приближались к $1005.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал рост цен на газ в Европе следствием нерациональной политики глобалистов.

Владимир Путин отмечал, что раньше Россия поставляла газ в Европу примерно по $150 за тысячу кубометров, тогда как теперь европейские потребители платят за тот же объем $1 тыс. и более.

Ранее сообщалось, что эксперт Юшков перечислил последствия снижения запасов газа в Евросоюзе. Из-за падения подорожают азотные удобрения, производимые из метана.

Алсу Сабирзанова