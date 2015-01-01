Благие дела
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История благотворительности идет с древних времен и не теряет актуальности до сих пор. С каждым годом количество проектов в этой сфере растет - проводятся благотворительные выставки и другие мероприятия, при поддержке фондов организуются мероприятия, формируются гуманитарные колонии, не только в зону СВО, но и жителям других регионов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главные новости и материалы - в сюжете "Реального времени".
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