В МЧС России исполнили желание казанского ребенка в рамках акции «Елка желаний»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Глава МЧС России Александр Куренков исполнил желания нескольких детей в рамках новогодней акции «Елка желаний». Самым юным участником акции оказался 4-летний Ян Васильев из Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

— Ян Васильев на борту вертолета Ми-8МТВ1 авиазвена МЧС России пролетел над тысячелетней столицей Татарстана. Спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России провели беспарашютное десантирование с винтокрылой машины, — поделились в ведомстве.

Увидев, как спасатели-десантники спускаются на землю по веревке, Ян сначала немного испугался. Узнав, что так спасатели тренируются, мальчик восторгался их смелостью и умением. Специальное снаряжение сотрудников МЧС вызвало у него интерес и восхищение. Море эмоций получил юный гость и от Деда Мороза, который приехал на снегоходе и вручил мальчику модель вертолета из своего красного мешка.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. Мероприятия в рамках акции продлятся до 28 февраля.

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Артем Гафаров