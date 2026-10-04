«Мы должны учиться у УНИКСа, как играть»: Иванович был в ярости от провала «Зенита»

Казанцы добыли крупнейшую победу над петербуржцами в истории выступления в Единой лиге ВТБ

УНИКС добыл самую крупную победу над «Зенитом» в истории Единой лиги ВТБ. Встреча на паркете «Баскет-холла» завершилась со счетом 95:60. За счет чего казанцам удалось разгромить соперника — в материале «Реального времени».

Раздумья Каракаша после матча с «Динамо» и надежды Душко Ивановича от работы в «Зените»

Победа УНИКСа в предыдущем туре над владивостокским «Динамо» хоть и получилась разгромной (117:75), однако оставила неоднозначное впечатление у Милана Каракаша. С одной стороны, нельзя не похвалить атакующий потенциал казанцев. В этом сезоне у УНИКСа действительно много мастеровитых исполнителей, способных брать на себя бросок в нападении. С другой стороны, пропустить 75 очков от дебютанта Единой лиги ВТБ, с составом уровня Суперлиги для топ-команды чемпионата неприемлемо.

«Зенит» под руководством Душко Ивановича посредственно выступил на недавнем Суперкубке Единой лиги ВТБ в Москве. Но первая победа в чемпионате нового сезона над «Уралмашем» (92:68) будто бы уверенно говорила, что с командой все в порядке и поводов для сильного негатива в адрес петербуржцев возникнуть не должно.

Последние семь лет Душко Иванович трудился в Евролиге. Черногорский специалист возглавлял «Басконию», «Црвену Звезду», «Виртус». В Италии последний сезон у Ивановича откровенно не задался, в связи с этим приглашение в «Зенит» тренер наверняка воспринял как возможность вернуться в Европу. Усердно поработать в России и отправиться на повышение, как в свое время удалось, к примеру, Димитросу Итудису (нынешний наставник «Хапоэля») и Хавьеру Паскуалю (нынешний наставник «Дубая»).

Иванович был в ярости от игры своих подопечных, а УНИКС результативно наказывал «Зенит» практически в каждой атаке

В прошлом сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров.

Сначала команду возглавил Александр Секулич, который в сборной Словении работает с самим Лукой Дончичем. Но в нашем чемпионате у именитого тренера не пошло сразу, он был уволен уже зимой. Затем у руля петербуржцев встал Деян Радоньич, который подал в отставку после вылета от УНИКса в полуфинальной серии плей-офф. А завершал сезон Ростислав Вергун, по итогу проигравший баталию «Локомотиву-Кубань» за бронзовые медали.

Бесконечные пертурбации тренеров порядком измучили руководство «Зенита». Поэтому ставка на Душко Ивановича воспринималась беспроигрошной, неоспоримой. Ведь как тренер с таким бэкграундом в Евролиге может провалиться в Единой лиге ВТБ!

Тем не менее сегодняшнее унизительное поражение от УНИКСа со счетом 60:95 явно окатило Ивановича ушатом с ледяной водой. На паркете «Баскет-холла» была только одна команда. У «Зенита» не получалось вообще ничего — ни в атаке, ни в обороне. Стартовую четверть казанцы выиграли со счетом 31:13. Балканский темперамент Ивановича выливался наружу с каждым реализованным броском УНИКСа. Наставник «Зенита» кипел, кричал, хватался за голову. Было бы регламентом Единой лиги ВТБ разрешено рукоприкладство, страшно представить, каких подзатыльников получил бы каждый игрок петербургской команды.

УНИКС, напротив, играл очень целостно, дисциплинированно и цепко на всех участках площадки. Чувствовалось, что Милан Каракаш провел со своими подопечными реально содержательную беседу после неоднозначного матча с «Динамо».

«Мы должны были учиться у УНИКСа, как нам играть, действовать как команда»

Мы привыкли к тому, что в очной игре между клубами «большой четверки» даже существенный разрыв может быть нивелирован буквально за одну четверть. Но минуты шли: «Зенит» не то что не возвращался по счету, а, наоборот, только усиливал доминацию УНИКСа невынужденными ошибками и потерями.

К перерыву перевес казанцев достиг уже 24 очков. А к концу третьей четверти счет был совсем неприличным — 80:33. 47 очков показывали, насколько безликим и безыдейным был «Зенит» в прошедший вечер.

— В первую очередь, поздравляю УНИКС, они играли лучше, чем мы, показали большую разницу между командами, высокую интенсивность и самоотверженность. Для нас это действительно сложная игра, но это только одна игра. Первая четверть была сложной, после чего уже было сложно поймать ритм. В четвертой четверти начали играть лучше, но сегодня мы должны были учиться у УНИКСа, как нам играть, действовать как команда. Они показали настоящее сплочение, единство, — сдержанно прокомментировал провал своей команды Душко Иванович.

Да, «Зенит», безусловно, включился в заключительной десятиминутке. Петербуржцы выиграли ее со счетом 27:17. Но и УНИКС, справедливости ради, уже не так резво несся вперед, играя больше на время, в энергосберегающем режиме.

«Это был тот матч, когда у нас все получилось, а у «Зенита» — нет»

Казанцы показали классный и результативный баскетбол. Шикарно выступила как стартовая пятерка, так и игроки скамейки, набравшие в сумме 31 очко.

Матч с «Зенитом» по наполнению и качеству был практически идеальным со стороны УНИКСа. Казанцам, разумеется, есть еще в чем добавлять. В первую очередь, это стабильная игра в защите, на своем щите. Но то, как УНИКС разнообразно действует в нападении, даже в отсутствие капитана Алексея Шведа, — выше всяких похвал.



Отчетливо понимаешь при просмотре матчей УНИКСа, что в атаке для этой команды невозможного мало. 21 очко набрал Брэндан Адамс, по 12 очков заработали Ксавьер Ратэн-Мэйс, Дэвид Маккормак и Лука Шаманич, еще 14 баллов за результативность добавил Джален Рейнольдс. Практически все игроки УНИКСа внесли вклад в самую крупную победу над «Зенитом» в истории выступлений команды в Единой лиге ВТБ.

— Ну что сказать? Очень хорошая игра. Пожалуй, лучшая для нас после предсезонки. Что меня особенно радует, так это то, как мы тренировались всю прошедшую неделю. У нас было много хороших тренировок, но эта неделя была прям хорошей. Это был тот матч, когда у нас все получилось, а у «Зенита» — нет. Соперник был не в лучшей форме, — оценил итоги матча главный тренер УНИКСа Милан Каракаш.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ казанский клуб проведет 7 октября на выезде против «Самары».