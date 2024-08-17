Татарстан отправил 80 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов начал республиканское совещание с темы гуманитарной помощи жителям Курской области. Он отметил, что благодаря неравнодушным татарстанцам, компаниям, фондам и общественным организациям республика одной из первых отправила большую партию необходимого, сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».



За неделю было собрано и отправлено в Курскую область 80 тонн продуктов питания, бытовой химии, медикаментов, одежды, бытовой техники, осветительных приборов и строительных материалов.

До 3 тысяч жителей Курской области в день получают помощь в Красном Кресте. В ежедневном режиме здесь выдают продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежду, школьные принадлежности и многое другое.

Рустам Минниханов сегодня поблагодарил всех неравнодушных, организации и фонды, которые помогали собирать гуманитарную помощь. Работа по сбору помощи продолжается, действует специальный счет благотворительного фонда «Ак Барс Созидание».

Также Рустам Минниханов подчеркнул важность проведения Дня республики на высоком уровне и обеспечения полной безопасности. Он добавил, что необходимо уделить особое внимание ветеранам и участникам СВО, не забыть об их семьях.

Разиль Самигуллин