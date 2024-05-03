Завтра в Казани пройдет благотворительная акция «Обнимающий маркет»

4 мая в Казани состоится благотворительная акция «Обнимающий маркет» — она пройдет у мастерской на бульваре «Ак чәчәкләр». Об этом сообщил исполком Казани на своем сайте.

Участникам представится возможность приобрести одежду, аксессуары, предметы декора и книги.

Вырученные средства будут направлены в группу поддержки «Лотос» для женщин, переживших сексуализированное насилие, и в женский кризисный центр «Фатима», который занимается вопросами домашнего насилия. Приобрести товары можно будет с 12.00 до 19.00.

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Рената Валеева