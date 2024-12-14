В России создали благотворительный фонд для поддержки участников СВО и их семей

Фото: Олег Тихонов

В России открыли благотворительный фонд, призванный оказывать помощь участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом сообщили в ТАСС.

Основным направлением его деятельности станет предоставление всесторонней помощи военнослужащим, а также гражданским лицам, оказавшимся в сложной ситуации, включая переселенцев из зон боевых действий.



Создатель фонда, Александр Ионов, член Совета при президенте России по правам человека, рассказал о важности сохранения гражданской активности и поддержки людей, нуждающихся в помощи, особенно в контексте трагедий, произошедших в стране.

Также фонд запустит программу помощи детям с тяжелыми заболеваниями, которая будет включать поддержку медицинских учреждений и адресную помощь детям и их родителям.

Напомним, что Госсовет Татарстана разработал проект законодательной инициативы, который предусматривает выплату единовременного пособия совершеннолетним детям участников специальной военной операции (СВО), погибших в ходе выполнения служебных обязанностей.



Анастасия Фартыгина