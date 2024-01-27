В Татарстане благотворительные фонды провели ежемесячный развоз продуктов нуждающимся

В Татарстане благотворительный фонд «Сабиль» вместе с фондами республики провёл развоз продуктов нуждающимся семьям. Раздали 190 продуктовых набора общим весом 2,5 тонн.

Благотворительные фонды сформировали список нуждающихся из числа подопечных. Среди них: многодетные семья, одинокие матеря, инвалиды, пенсионеры и люди,оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Также наборы передали палестинским студентам, которые учатся в Казани.

В набор продуктовой помощи входят: крупы, мука, макароны, мясо, растительное масло,чай, сахар и другие продукты.

Развозы продуктовых наборов проходят каждую последнюю субботу месяца. За два года благотворительные фонды оказали продуктовую помощь нуждающимся на 6,5 млн рублей.

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