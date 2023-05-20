«Возьми питомца из приюта»: в Казани проходит фестиваль бездомных животных

Фото: Карина Аброськина

Сегодня на стадионе «Ак Барс Арена» стартовал первый день благотворительного фестиваля помощи бездомным животным WOOF. «Возьми питомца из приюта» — так звучит слоган на баннерах, который полностью отражает идею мероприятия. Сегодня на выставке представлено 30 собак, а завтра участниками фестиваля станут 60 кошек.



Кураторы, приюты и питомцы на одной площадке

Фестиваль проходит в Казани впервые, его организаторы — Благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА». С 2016 года благодаря мероприятию свой дом нашли 1 227 питомцев. Ранее WOOF проводился только в Москве, в последние два года организаторы решили расширить географию участия и задействовать регионы. Так, фестиваль провели в Санкт-Петербурге и Ростове. В этом году список городов пополнила не только Казань, но и Новосибирск.

— Люди нуждаются в том, чтобы устраивать животных, но не все понимают, как это правильно сделать. Мы, организация с достаточно большим опытом, объединяем на площадке людей, которые пристраивают животных: кураторов, приюты, фонды, и, конечно, людей, которые хотят забрать себе питомца, — рассказала Вера Голикова, одна из организаторов WOOF.

Фото: Карина Аброськина

Не только приюты, но и частные инициативы

Приют «Помоги дворняге» — участник фестиваля, насчитывает 260 питомцев. В среднем за год пристроить в новые семьи удается около 100 животных, поэтому фестиваль — отличная возможность не просто познакомить собак с потенциальными хозяевами, но и отдать в новую семью. Сегодня представители приюта привели семь собак.

— Собакам больше нужна помощь. Их мало кто подбирает, потому что их тяжелее содержать, чем кошек. Поэтому, конечно, очень переживаем, когда отдаем, — поделилась Елена Закиева, учредитель фонда «Помоги дворняге» и руководитель одноименного приюта.

Фото: Карина Аброськина

Однако собак на фестиваль привели не только такие официальные организации, как приюты, но и частные лица, зооволонтеры. Последние — инициативные неравнодушные люди, которые помогают животным, попавшим в беду.

Стрелка — одна из девяти спасенных из подвала собак. Ее спасла волонтер Дина Хуснутдинова. Стрелка жила в зоогостинице, а сегодня пришла на выставку искать новый дом.

Фото: Карина Аброськина

Как забрать питомца?

Все собаки здоровы, стерилизованы и социально адаптированы. Выбрав питомца, казанцы могут сразу же оформить все необходимые документы. Но прежде требуется проконсультироваться с ветеринаром и зоопсихологом фестиваля. Это необходимо для того, чтобы адаптация питомца в новой семье прошла успешно.

Однако если нет возможности забрать животное домой, а поддержать благое дело очень хочется, можно принести амуницию, корм, пеленки и миски организаторам фестиваля. Все это поможет волонтерам пристраивать бездомных дворняг и кошек.

Фото: Карина Аброськина

Карина Аброськина