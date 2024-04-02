В Татарстане в рамках акции «Рамадан — месяц добрых дел» оказали помощь 19 нуждающимся

В Татарстане благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ помог 19 людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь была оказана в рамках акции «Рамадан — месяц добрых дел». Об этом сообщили в пресс-службе муфтията республики.

Особое внимание уделили тяжелобольным детям. Таких детей среди получателей помощи было 10. Кроме того, 400 малообеспеченных семей получили продукты, а 750 нуждающихся мусульман получили ифтар-наборы.

Благотворительная акция «Рамадан — месяц добрых дел» стартовала в Татарстане 11 марта. А 5 апреля по городскому маршруту №30 будет курсировать благотворительный автобус с бесплатным проездом. Ранее в Казани прошла акция «Корзина доброты», в ходе которой удалось собрать 1 052 кг продуктов. Их передадут людям с особенностями здоровья, многодетным и малоимущим семьям, а также близким военнослужащих.

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Разиль Самигуллин