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Пользователи платформы «Совкомбанк про добро» получат кешбэк «баллами добра» за пожертвования

16:25, 21.05.2024

Теперь за пожертвования, совершенные на платформе «Совкомбанк про добро» из собственных средств, пользователи получат кешбэк «баллами добра», их можно потратить на благотворительность.

Начисление кешбэка «баллами добра» — новая функция платформы. С ее помощью пользователи могут за счет банка утраивать перечисления в пользу благотворительных фондов. Сумма баллов рассчитывается из всех транзакций, которые пользователь совершает в рамках благотворительных сборов и регулярных платежей. Баланс «баллов добра» пополняется каждое 1-е число: начисляется 50% от всех пожертвований рублями на платформе за предыдущий месяц.

Проверить баланс и начать помогать можно по ссылке. Вход и регистрация — по номеру телефона.

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ЭкономикаБанкиОбщество

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