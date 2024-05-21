Пользователи платформы «Совкомбанк про добро» получат кешбэк «баллами добра» за пожертвования

Теперь за пожертвования, совершенные на платформе «Совкомбанк про добро» из собственных средств, пользователи получат кешбэк «баллами добра», их можно потратить на благотворительность.

Начисление кешбэка «баллами добра» — новая функция платформы. С ее помощью пользователи могут за счет банка утраивать перечисления в пользу благотворительных фондов. Сумма баллов рассчитывается из всех транзакций, которые пользователь совершает в рамках благотворительных сборов и регулярных платежей. Баланс «баллов добра» пополняется каждое 1-е число: начисляется 50% от всех пожертвований рублями на платформе за предыдущий месяц.

Проверить баланс и начать помогать можно по ссылке. Вход и регистрация — по номеру телефона.

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