Муфтият Татарстана финансово помог 200 тяжелобольным детям и нуждающимся

В 2023 году Духовное управление мусульман Татарстана оказал финансовую помощь 200 тяжелобольным детям и нуждающимся. Наиболее активно Фонду удалось помочь тяжелобольным людям, сообщает пресс-служба ДУМ.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана в 2023 году оказал продовольственную помощь более чем 1300 семьям: малоимущие, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, неполные семьи и одинокие пожилые получили жертвенное мясо, продуктовые наборы и гушр-садаку.

В прошлом году приоритетными задачами были оказание помощи единоверцам в Палестине и поддержка мобилизованных солдат в зоне СВО и их семей.

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Айрат Назипов