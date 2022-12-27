Казанцы пополнили республиканский банк крови на 58 литров
На новогодней донорской акции казанцы пополнили республиканский банк крови на 58 литров. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.
К благотворительному мероприятию присоединились 140 человек, 129 из них стали донорами.
Как добавили в мэрии, для участников акции организовали праздничную программу. Доноры получили памятные сувениры.
Напомним, в июне «Реальное время» писало о единой донорской базе Татарстана. По состоянию на начало лета этого года в ней насчитывалось больше 600 тысяч человек. Из них активно сдавали кровь только 32 тысячи доноров.
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