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Казанцы пополнили республиканский банк крови на 58 литров

19:46, 27.12.2022
Казанцы пополнили республиканский банк крови на 58 литров
Фото: сообщество доноров крови DonorSearch.org

На новогодней донорской акции казанцы пополнили республиканский банк крови на 58 литров. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

К благотворительному мероприятию присоединились 140 человек, 129 из них стали донорами.

Как добавили в мэрии, для участников акции организовали праздничную программу. Доноры получили памятные сувениры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в июне «Реальное время» писало о единой донорской базе Татарстана. По состоянию на начало лета этого года в ней насчитывалось больше 600 тысяч человек. Из них активно сдавали кровь только 32 тысячи доноров.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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