Рустам Минниханов перевел часть своей зарплаты на счет для помощи мирным жителям Курской области

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов перевел часть своей зарплаты на счет для помощи пострадавшим мирным жителям Курской области. Такую инициативу главы региона поддержали и сотрудники администрации раиса, аппараты Госсовета и Кабмина, сообщает пресс-служба главы региона.

— Жители республики Татарстан глубоко переживают трагедию, которая случилась с нашими соотечественниками. Россия всегда славилась традициями милосердия и взаимопомощи. Это отзывается в сердцах всех конфессий и национальностей. Бергә булыйк. Авыр минутларда безнең игътибарга мохтаҗ кешеләргә ярдәм итик, — отметил Рустам Минниханов.

Напомним, в результате вторжения ВСУ в Курскую область пострадало сотни людей, а десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. В настоящий момент жители приграничных населенных пунктов находятся в пунктах временного размещения.

Для желающих присоединиться к оказанию помощи в республике открыт счет.

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»



ОГРН 1061600052425



ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

В назначении платежа следует указать: «Помощь жителям Курской области».



Сбор гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшим от атаки со стороны ВСУ, в Казани стартовал 8 августа. К двум часам дня граждане уже принесли почти тонну вещей. Пункт сбора работает ежедневно с 9.00 до 18.00 в центре гуманитарной помощи на улице Жуковского, 12.

Разиль Самигуллин