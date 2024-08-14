Рустам Минниханов перевел часть своей зарплаты на счет для помощи мирным жителям Курской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов перевел часть своей зарплаты на счет для помощи пострадавшим мирным жителям Курской области. Такую инициативу главы региона поддержали и сотрудники администрации раиса, аппараты Госсовета и Кабмина, сообщает пресс-служба главы региона.
— Жители республики Татарстан глубоко переживают трагедию, которая случилась с нашими соотечественниками. Россия всегда славилась традициями милосердия и взаимопомощи. Это отзывается в сердцах всех конфессий и национальностей. Бергә булыйк. Авыр минутларда безнең игътибарга мохтаҗ кешеләргә ярдәм итик, — отметил Рустам Минниханов.
Напомним, в результате вторжения ВСУ в Курскую область пострадало сотни людей, а десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. В настоящий момент жители приграничных населенных пунктов находятся в пунктах временного размещения.
Для желающих присоединиться к оказанию помощи в республике открыт счет.
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
К/с 30101810000000000805
В назначении платежа следует указать: «Помощь жителям Курской области».
Сбор гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшим от атаки со стороны ВСУ, в Казани стартовал 8 августа. К двум часам дня граждане уже принесли почти тонну вещей. Пункт сбора работает ежедневно с 9.00 до 18.00 в центре гуманитарной помощи на улице Жуковского, 12.
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