«Авито» открыла сбор помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Платформа «Авито» предоставила возможность людям, желающим оказать бесплатную помощь пострадавшим от наводнения и найти тех, кто в ней нуждается. Такие объявления появятся при поиске по хештегу #яПомогаю, также их можно найти в спецразделе на сайте. На платформе разместили около 2 000 соответствующих объявлений, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании. Предварительно известно, что гуманитарная кампания продлится до 15 мая, но сроки могут продлить в случае необходимости.

Кроме того, сегодня отправили три фуры с питьевой водой для жителей Оренбурга из столицы Республики Татарстан в качестве гуманитарной помощи для пострадавших от стихии.

В стороне не остались и благотворительные организации. Так, Оренбургское отделение Российского Красного Креста открыло сбор пожертвований на помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье.

Напомним, что в городе Орске Оренбургской области произошло ЧП — из-за весеннего половодья прорвало дамбу, в регионе ввели режим ЧС — тысячи людей эвакуировали, сотни домов оказались в зоне затопления.

Олег Исаков