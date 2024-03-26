Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправили партию гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов

Сегодня из Казани отправили две фуры с гуманитарной помощью для жителей Лисичанска и Рубежного. Общий вес груза — 30 тонн. Большую часть груза составили строительные материалы: полимерные трубы, муфты, тройники для труб, седелки, электросварные и соединительные отводы и др. Сейчас городское хозяйство Лисичанска и Рубежного нуждается именно в таких материалах, поскольку идет восстановление сетей электро- и водоснабжения, отопления. В скором времени жители городов получат также продукты длительного хранения.

Подшефные Татарстану города получили помощь в рамках проекта «Добрая Казань». В формировании гуманитарной колонны приняли участие Департамент продовольствия и социального питания Казани, МУП «Водоканал», ООО «Техстрой», ООО «Миртруб» и другие организации.

Горожане могут принять участие в благотворительности и принести предметы первой необходимости, игрушки и другие вещи в пункты сбора гуманитарной помощи. Основной склад находится по адресу: Горьковское шоссе, 53а (склад «Яшин»). Также вещи принимают в пунктах, расположенных в подростковых клубах и спортивных объектах, отмеченных логотипом АНО «Добрая Казань».

Отметим, что каждые 1,5—2 месяца из Казани в Лисичанск и Рубежное отправляют пять фур грузоподъемностью 100 тонн. В последний раз отправка гуманитарной помощи проходила месяц назад — тогда старт движению колонны дали раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее правительство России одобрило выделение Министерству промышленности и торговли денежных средств на закупку машин для Донецкой Народной Республики. Оказание помощи будет производиться безвозмездно. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кабмина.

1 / 19 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Разиль Самигуллин