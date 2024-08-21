В Нижнекамске стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Фото: Альберт Муклоков

В центре социального обслуживания «Милосердие» прошла традиционная республиканская акция «Помоги собраться в школу». Многодетным семьям, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вручили школьные рюкзаки и канцелярские товары.



Как отметила исполняющая обязанности директора центра «Милосердие» Гульназ Сабирова, благотворительная акция«Помоги собраться в школу» дает возможность объединить общие усилия для доброго дела.

— У нас много неравнодушных и отзывчивых людей. Спасибо большое всем, кто не остался в стороне и откликнулся на призыв о помощи. В наше время это очень актуально. Даже одного ребенка собрать в школу дорого, а если в семье проживают сразу несколько школьников, то это двойная финансовая нагрузка. Не каждая семья может себе это позволить, — сказала она.



Поздравить ребят с началом учебного года, а также пожелать успехов в учебе приехал начальник протокольного отдела АО «ТАИФ-НК» Ильнур Мухаметзянов. По его словам, главная задача акции — протянуть руку помощи нуждающимся семьям, сделать все возможное, чтобы новый учебный год для детей начался с положительных эмоций и поддержки.

— В республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» мы принимаем участие далеко не в первый раз. Для нас важно, чтобы будущие первоклассники,многие из которых воспитываются в многодетных семьях, не чувствовали себя обделенными перед началом школьных занятий. Сегодня мы увидели много улыбок,радостных детских лиц — а это для нас самая большая награда. Надеемся, что эти мальчишки и девчонки будут учиться только на отлично», — подчеркнул он.



Для будущих первоклассников было организовано театральное представление. Дети участвовали в спортивных конкурсах, пели и танцевали вместе с артистами. Под занавес праздничного мероприятия гости вручили ребятам практичные, яркие рюкзаки со школьными принадлежностями.

— В нашей семье трое детей. Старшая дочь идет в шестой класс, а двойняшки — в первый. Спасибо, что пригласили нас на этот праздник. Очень понравился рюкзак— легкий, красивый. Дочка в восторге. Для нас это очень весомая помощь. Собрать троих детей в школу очень дорого. Мы потихоньку приобретали необходимые вещи, не хватало только портфелей, — сказала Миляуша Гизатуллина.



— Мы приехали на праздник из Камских Полян. Моя младшая дочь Валерия идет в первый класс. Спасибо большое за такой красивый рюкзак с канцтоварами. Для нас это очень нужные вещи. Ждем не дождемся первое сентября, чтобы перешагнуть порог школы и встретиться с первой учительницей, — с улыбкой сказала Алена Панкова.

В этом году акция «Помоги собраться в школу» стартовала в республике первого августа. Благотворителями выступают различные предприятия и коммерческие организации, депутаты и просто неравнодушные граждане.

Лилия Егорова