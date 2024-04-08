В Казани пройдет второй фестиваль WOOF в поддержку приютских животных

В Казани на площадке стадиона «Ак Барс Арена» 20—21 мая пройдет второй фестиваль в поддержку собак и кошек из приютов. Мероприятие организует Благотворительный фонд «Ника».

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на аппаратном совещании анонсировал проведение фестиваля и поблагодарил представителей СМИ за распространение информации о подобных мероприятиях. Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул важность широкой огласки подобных событий.

На фестивале будет представлено 30 собак и 60 кошек. Посетителей ждет благотворительная ярмарка, мастер-классы, лекция психосоматолога и урок биоэтики. Горожане смогут выбрать себе питомца и забрать его домой после оформления договора.

Благодаря фестивалям за три года удалось пристроить 75 бездомных животных. Также более 400 щенков было пристроено благодаря волонтерскому проекту «Щенячий патруль». Десятки школьников и студентов ежедневно помогают приюту в уходе за щенками.

Ранее в национально-туристическом комплексе «Туган авылым» презентовали III международный музыкальный фестиваль национальных культур тюркских и восточных народов «Восточный базар в Казани». На авыз ачу, которое состоялось в комплексе, были приглашены генеральные консулы восточных стран в Казани и другие почетные гости.

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Разиль Самигуллин