«Духовное единство России — послание миру»: Минтимер Шаймиев дал официальный старт фестивалю в Свияжске

Ожидается, что за 3 дня на острове-граде побывают более 35 тысяч гостей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан для миллионов россиян и множества людей за пределами республики давно является живым примером многовекового добрососедства и братства представителей разных народов и религий, проживающих на его территории. И, как отметили организаторы нового фестиваля, это одна из причин, по которой «Духовное единство России — послание миру» было решено провести именно в Татарстане на двух совершенно разных, но объединенных общей историей и духовностью землях: православном острове-граде Свияжске и в древнем Болгаре. Подробности — в материале «Реального времени».

1 740 000 человек

Столько гостей в минувшем году посетили сравнительно небольшой остров-град. Считать сколько туристов приходится на каждого жителя Свияжска — дело неблагодарное. Главное другое: каждому гостю на этой земле рады. Как и тем, кто съезжается на остров в эти выходные: одни — чтобы принять участие в фестивале, другие — чтобы увидеть и услышать происходящее на множестве площадок.

В 2023 году Свияжск посетили 1 740 000 туристов. В эти выходные ожидается не менее 35 тысяч человек. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директору театра Петрушки «Папьемашенники» Всеволоду приехать в Казань из Санкт-Петербурга не помешал даже перелом ноги.

— А что? Не рука же сломана! Играть могу. И буду, — не унывает артист.

— Он у нас слишком шустрый. Вот и подзамедлили руководителя под темпы коллектива, — шутят коллеги по сцене.

Руководителю коллектива «Папьемашенники» , приехать из Санкт-Петербурга на фестиваль в Свияжск не помешал даже перелом ноги. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Энергии у коллектива и впрямь не занимать. С начала года уже объехали половину России — стартовали в Питере, через Усть-Ижору отправились в Москву, Вологду, побывали в Перми, добрались до Владивостока. По словам мастера гармошки Ивана, проще перечислить, где еще не были, чем вспомнить все города, где уже довелось выступать. Впрочем, и тут информация вот-вот устареет: до конца года далеко, и темпов театр сбавлять не намерен. Из Казани заглянет в родной Питер, а потом снова в путь — Рыбинск, Челябинск…

К слову, об энергии: только театра творческому коллективу показалось мало. И год назад родился еще один проект: музыкальная группа «Притоп Тритона», специализирующаяся на традиционных наигрышах и фолк энд хопе.

Иван успевает выступать не только в труппе «Папьемашенники», но и в группе «Притоп Тритона». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сам театр «Папьемашенники» у нас из Петербурга, а команда «Притоп Тритона» — сборная из разных городов: Петербурга, Москвы, Самары. Мы слетаемся, собираемся и играем вместе. Часть репертуара — традиционная музыка, которую мы играем, а так собираемся и репетируем, — рассказал Иван.

На фестивале у коллектива обширная программа выступлений на все 3 дня. Планируют и сами зрителей порадовать, и другие коллективы посмотреть-послушать.

467 участников

А посмотреть и послушать есть кого: в Татарстан съехались представители 10 регионов страны: 31 творческий коллектив и 467 участников. Три дня, с 26 по 28 июля, расписаны по минутам и даже так, зрителям придется выбирать что посетить и куда успеть. Площадок — множество.

Число гостей фестиваля росло с каждой минутой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но все начинается с центральной площади острова-града — с Рождественской. И именно здесь состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Официальный старт программе дал Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение памятников истории и культуры РТ», посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, Герой труда России Минтимер Шаймиев.

Главное событие дня — торжественная церемония открытия развернулась на Рождественской площади. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Благодарю всех вас за то, что собрались здесь, несмотря на погоду. Самое главное — сохранять мир. В этом наша республика служит многим примером. Наш народ многое видел, не такие испытания проходил. Но мы — сильный народ. Мы сильны своим единством, — подчеркнул Минтимер Шаймиев

Минтимер Шаймиев: «Мы — сильный народ. Мы сильны своим единством». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Многие лета» — музыкальный подарок от участников фестиваля — прозвучали пожеланием и самому Минтимеру Шаймиеву, инициировавшему процессы и вложившему немало своих сил в возрождение и Свияжска, и Болгара, и Собора Казанской иконы Божией матери в Казани, и в строительство единственной в России Болгарской исламской академии, а сегодня продолжающему работу по укреплению межнационального единства созданием сети полилингвальных образовательных учреждений по всей республике.

Периодически начинавшийся дождь никому не смог испортить настроение. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед тем как покинуть сцену, Минтимер Шаймиев подчеркнул:

— Вас не надо агитировать любить родную землю. Всем нужно дружить. У нас причин-то для конфликтов нет. В республике мы достигли хорошего уровня межнационального и межконфессионального взаимопонимания. Спасибо вам за то, что все мы способны друг-друга услышать, понять и мирно жить — по-добрососедски.

Сменяя и дополняя друг друга

Воронеж, Владимир, Москва, Казань, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Йошкар-Ола… На сцене на Рождественской площади и площадках по всему Свияжску коллективы сменяли друг-друга. Эстафету у рожечников и гусляров принимали хоры, за хорами следовали фольклорные выступления, за ними — гармонь.

На множестве площадок Свияжска один коллектив сменял другой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На «Ленивом торжке» шло народное веселье и состязания в ловкости и меткости. На площадке «Детское царство» работали ремесленные мастерские. Заглянувший посмотреть, чем занимаются младшие гости фестиваля, Минтимер Шаймиев надолго задержался у юных гроссмейстеров, игравших в «сладкие шашки». Радости детей не было предела, ведь игровые фишки в прямом смысле этого слова можно было съесть. В их роли выступали разноцветные конфетки.

На площадке «Детское царство» Минтимер Шаймиев поболел за юных гроссмейстеров, игравших в «сладкие шашки». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь Государственный Советник Татарстана имел продолжительный разговор с учеником младших классов Захаром — поинтересовался успеваемостью в школе и интересами вне класса.

Один из юных гостей фестиваля поделился с Минтимером Шаймиевым своими успехами в школе и вне класса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позже официальные гости переместились в Никольскую церковь на территории Богородице-Успенского мужского монастыря, где в это время проходил концерт «От монодии к полифонии».

В Никольской церкви Богородице-Успенского мужского монастыря состоялся концерт «От монодии к полифонии». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Позвольте приветствовать всех вас от имени митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и поздравить с этим замечательным праздником: открытием очень важного и нужного события — фестиваля, который проходит под лозунгом «Духовное единство России», — взял слово представитель Казанской митрополии протоиерей Владимир Самойленко, — Минтимер Шарипович сказал очень важные слова, которые записаны в наших душах и наших сердцах: лишь бы был мир. Как это важно. И как это важно звучит для нас. Как это важно, чтобы мир был в нашей жизни, мир во взаимоотношениях между нашими друзьями, товарищами, в жизни нашего многонационального народа Республики Татарстан и Великой России. Потому что без мира в душе невозможно говорить о созидании, о труде на матушке-земле, о хорошем урожае. Это величайшая ценность — духовное единство нашего многонационального и многорелигиозного народа. Как без единства сердец и наших душ, без мира и согласия созидать и творить? Мир, согласие и духовное единство — что может быть выше и ценнее этого?

Протоиерей Владимир Самойленко: «Это величайшая ценность — духовное единство нашего многонационального и многорелигиозного народа». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С гордостью и радостью я слушал эти слова. Трудностей в нашей жизни хватает, но преодолевать их нам помогает то самое единство, которое я увидел на этой земле. Какие бы в жизни трудности не возникали, самое главное — уметь услышать и понять друг друга. В этом мы здесь у нас в Татарстане преуспеваем. И этим мы делаем сильнее друг друга, — поддержал слова протоиерея Государственный Советник Татарстана.

Три дня в режиме нон-стоп

С 26 по 28 июля на земле православной святыни не будут смолкать византийские распевы, григорианский хорал, ранняя русская монодия и полифония, ранний партес, пение а капелла, выступления фольклорных ансамблей и старинные музыкальные инструменты. Будут шуметь театральные представления, водиться хороводы, все желающие смогут присоединиться к народным играм и мастер-классам иконописи, каллиграфии и т. д.

В восстановленном ТАИФом комплексе казенных учреждений, где сегодня расположен Музей истории Свияжска, развернулась выставка «Русская духовная певческая культура: книжные памятники и исследования». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все 3 дня на территории выставочного зала Музея истории Свияжска, расположенного в зданиях бывшего комплекса казенных учреждений, восстановленного силами татарстанской Группы ТАИФ, будет работать выставка «Русская духовная певческая культура: книжные памятники и исследования». В ее экспозиции — редчайшие образцы книг из коллекций Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета и Библиотеки Казанской православной духовной семинарии.

В экспозиции выставки — редчайшие образцы книг. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последние аккорды свияжской части фестиваля 2024 года затихнут ближе к 8 часам вечера воскресенья, 28 июля.

А уже 16 августа, и тоже на три дня, фестиваль «Духовное единство России — послание миру» развернется на земле древнего Болгара. Но уже с совсем другой и тоже уникальной программой. Торжественное открытие болгарской части фестиваля состоится в 20:10 на территории «Черной палаты», затем прозвучат музыкальные выступления альметьевского коллектива «Кадим Альмет», а позже все желающие смогут стать зрителями показа оперы «Кара Пулат». И это только первый из трех дней.

Посещение фестиваля и в Свияжске, и в Болгаре — свободное. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Посещение фестиваля и в Свияжске и в древнем Болгаре — свободное. Работают шаттлы.