Казанцы собрали более тонны продуктов для нуждающихся

В Казани прошла акция «Корзина доброты», в ходе которой удалось собрать 1 052 кг продуктов. Их передадут людям с особенностями здоровья, многодетным и малоимущим семьям, а также близким военнослужащих. Продукты с длительным сроком хранения — макароны, консервы, растительное масло, чай, кофе, конфеты, печенье и прочее — закупили благотворители.

По данным Татарстанской митрополии, всего в рамках акции волонтеры собрали более 3,1 тыс. кг продуктов в нескольких городах и селах республики.

Мероприятие «Корзина доброты» проходит регулярно. Присоединиться к нему может любой желающий. На дополнительные вопросы ответят по телефону: +7(996)900-50-30. Организаторами акции выступили служба помощи «Милосердие — Казань» и Благотворительный фонд «Банк еды «Русь».

Напомним, с начала месяца Рамадан благотворительным фондом «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан собрано 300 тысяч рублей для оказания материальной поддержки одной женщине и четверым тяжелобольным детям.

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Разиль Самигуллин