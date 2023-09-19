Совкомбанк и Sk Fintech Hub запускают «Технологии добра» — проект цифровой и инфраструктурной поддержки НКО

Совкомбанк и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) создали федеральный проект «Технологии добра» для организации инфраструктурной поддержки и цифрового развития социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов (БФ).

«Технологии добра» позволят российским некоммерческим юридическим лицам, занятым в социальной сфере, облегчить ведение своей операционной деятельности. Организаторы предоставляют доступ к собственным продуктам и продуктам партнеров на безвозмездной, либо льготной основе, а также создают цифровые решения под конкретные отраслевые задачи и запускают единый портал для дистрибуции данных сервисов. Проект представляет собой формат маркетплейса с услугами от организаторов и партнеров проекта, которыми могут воспользоваться все БФ и НКО после прохождения упрощенной проверки.

Совкомбанк — инициатор проекта и поставщик банковских услуг и ИТ-поддержки, а также разработчик портала «Технологии добра». Sk Fintech Hub в проекте выступает агрегатором развития направления PhilTech, в зоне его ответственности исследование и анализ потребностей сектора для стратегической трансформации, привлечение партнеров в проект и консолидация на платформе ресурсов стартапов-резидентов «Сколково».

Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Системная поддержка социальной отрасли входит в долгосрочные приоритеты Совкомбанка. Цифровизация становится принципиально важным условием для устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Мы хотим помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности — помощи благополучателям».

К разработке концепции проекта привлекались потенциальные пользователи будущей платформы. Совместно с аналитической компанией MINDSMITH организаторы провели исследование потребностей рынка НКО, опросив 20 экспертов-представителей некоммерческих организаций. Исследование показало, что сектор очень разнороден как по уровню цифровизации, так и по степени организационной зрелости.

Уже сейчас благотворительным фондам и НКО доступны следующие банковские продукты и сервисы:

бесплатное банковское обслуживание;

сервис организации сбора пожертвований без комиссий на расчетный счет в любом банке;

овернайт и депозит на льготных условиях;

переводы через СБП без комиссий;

зарплатный проект на льготных условиях;

бесплатная комплексная техническая поддержка на территории всей России.

В проекте примут участие компания VK, в том числе образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, а также Softline и «Скан-Интерфакс». Их продукты, включая SMM-продвижение, образовательные курсы, медиамониторинг и онлайн-менеджер задач, станут доступны на портале «Технологии добра» в ближайшее время.

Важным направлением проекта является создание крупных цифровых платформ для решения отраслевых задач. Совкомбанк и «Сколково» запускают конкурс по поиску потенциальных партнеров, подрядчиков и разработчиков для реализации нескольких крупных проектов цифровизации. Среди них — CRM-система, учитывающая специфику и потребности участников сектора, и платформа взаимодействия грантодателей и грантополучателей, реализующая прозрачный, простой и легкий механизм отчетности фондов перед грантодателями за реализуемые программы.

Чтобы воспользоваться льготными услугами и сервисами, фондам и НКО необходимо подать заявку по электронной почте или на сайте. В числе первых проект «Технологии добра» поддержали Фонд целевого капитала «Истоки», Фонд «Нужна помощь», Фонд «Друзья», «Агентство социальной информации» и Александра Болдырева, исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров».

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