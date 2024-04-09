В Казани пройдет донорская акция

В Казани 19 апреля состоится донорская акция. Мероприятие пройдет в Республиканском центре крови МЗ РТ по адресу: пр. Победы, 85. Время проведения — с 8.00 до 12.00.

С 9.00 до 10.00 для участников акции будет организован концерт. Доноров ждет праздничная атмосфера и приятные сувениры. Стать донором может любой совершеннолетний житель Казани весом более 55 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

Организаторы акции — АНО «Добрая Казань» и добровольческий центр «КФУ — планета добрых людей», мероприятие проводится при поддержке сообщества доноров крови DonorSearch.org, благотворительного фонда «Татнефть» и гранта раиса Республики Татарстан, полученного на развитие гражданского общества. Акция приурочена к Национальному дню донора.

Ранее Центр крови имени Гаврилова в Москве принял более 500 доноров, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на волонтера организации Анастасию Кришталову. Люди ждали своей очереди в Центру сдачи крови в Москве далеко за пределами организации.

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Разиль Самигуллин