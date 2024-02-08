В Казани «Зеленый марафон — 2024» пройдет в День защиты детей

В 60 городах России, в том числе и в Казани, уже в одиннадцатый раз пройдет «Зеленый марафон» — спортивный и благотворительный фестиваль для всей семьи. Дата 1 июня — День защиты детей — выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников «Зеленого марафона» (6+) будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями.

Каждому такому ребенку нужно особое внимание во время подготовки к школе, ведь ему необходима специализированная помощь в формировании так называемого «учебного поведения» — например, он должен научиться поднимать руку и выходить к доске. «Зеленый марафон» в этом году вновь поможет собрать средства на проведение в российских регионах таких занятий. В прошлом году удалось собрать на эти цели 12,5 миллиона рублей, а это 9,5 тысячи занятий.

В каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, которая по силам любому бегуну. В некоторых городах будут и другие дистанции, забеги для детей, скандинавская ходьба.