Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» стали лучшими в республиканском конкурсе «Бизнес делает добро»

Фото: Максим Платонов

Люди, меняющие мир

Сегодня в Казани в Центре опережающей профессиональной подготовки состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства «Бизнес делает добро — 2023», организаторами которого выступили «Союз молодежи предприятий и организаций РТ» при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан.

Приветствуя участников конкурса, председатель Комиссии по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов отметил, что корпоративное волонтерство имеет многостороннюю пользу как для самих сотрудников предприятия, так и для общества.

— Большинство людей чувствуют себя гармонично, когда они делают что-то полезное, формируют благо для всего общества, — отметил Гимадутдинов. — Поэтому, принимая участие в социальных проектах, которые организует предприятие, сотрудники уже видят больше смысла в своей работе. Среда, в которой они работают, становится для них более комфортной. А это в свою очередь благотворно отражается на мотивации. Предприятие получает рост лояльности сотрудников и снижается текучка кадров.

В Казани состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства «Бизнес делает добро — 2023». Фото: Максим Платонов

По словам Айрата Гимадутдинова, участие в корпоративном волонтерстве снижает текучку кадров на 30—40%.

— Но самое главное, пользу от волонтерских проектов получают те люди, которые больше всего в этом нуждаются. Благодарим вас за работу, которую вы делаете, и желаем не останавливаться на достигнутом — делать добро, меняя мир к лучшему.

В свою очередь заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова также поблагодарила всех участников конкурса за проявленную инициативу.

— Подобного рода инициативы достойны получать поддержку. На приятно, что корпоративное волонтерство активно развивается. Сегодня здесь присутствуют лучшие в своем деле предприятия, которые в рамках своей деятельности уделяют внимание развитию социальной ответственности, — сказала Сабирова.

Лучшие волонтерские инициативы

Республиканский конкурс «Бизнес делает добро» проходил по четырем номинациям. В числе победителей — и волонтеры нижнекамского предприятия СИБУРа.

— Нам очень приятно, что наш вклад в добрые дела оценивается на столь высоком уровне. Это мотивирует нас на новые достижения, — отметила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина. — В 2022 году в нашей компании изменился вектор направления волонтерского движения. С приходом СИБУРа мы влились в общекорпоративное движение «Люди, меняющие мир!». Начни с себя, и мир изменится! Для реализации собственных инициатив в СИБУРе для сотрудников проводится конкурс волонтерских грантов. Каждый победивший в гранте имеет возможность создать свою команду, вовлечь в добрые дела своих коллег, членов семьи, горожан.

В 2022 году 1694 волонтера «Нижнекамскнефтехима» приняли активное участие в различных благотворительных акциях и проектах. Фото: Максим Платонов

Сегодня корпоративное волонтерство в Нижнекамске продолжает развиваться все активнее. Количество волонтеров, а вместе с ними и волонтерских инициатив, благотворительных акций, проектов становится все больше.

Так, в 2022 году 1694 волонтера «Нижнекамскнефтехима» приняли активное участие в различных благотворительных акциях и проектах. Инициативы волонтеров компании касались практически всех социальных направлений. При поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» проводились мероприятия для детей с ОВЗ, оказывалась поддержка сельским библиотекам. Не остаются без внимания ветераны предприятия и семьи мобилизованных.

220 волонтеров «Нижнекамскнефтехима» высадили в окрестностях города 7600 сосен и 150 тополей «Воронежский гигант». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Также традиционно важное место в компании отводится экологическим инициативам. Проекты «Красивая река — чистые берега» и «Чистый берег — чистые водоемы» обрели большую популярность и привлеки более 540 неравнодушных к теме экологии жителей Нижнекамска.

Не менее заметными акциями для города стали субботники и экологические десанты в Нижнекамске. 220 волонтеров «Нижнекамскнефтехима» высадили в окрестностях города 7600 сосен и 150 тополей «Воронежский гигант».

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Республиканский конкурс «Бизнес делает добро» направлен на выявление лучших практик корпоративного волонтерства, их тиражирование в Татарстане, популяризацию и повышение общественной значимости корпоративного волонтерства и пропаганду благотворительных акций.

Люция Кашапова