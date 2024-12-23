Илья Вольфсон приготовил 5 тонн продуктов многодетным семьям Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Илья Вольфсон сообщил в своем телеграм-канале о том, что в течение ближайших нескольких дней семьи, где воспитывают пять и более детей, из Балтасинского, Елабужского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Сабинского районов Татарстана, а также Вахитовского и Приволжского районов Казани получат 20-килограммовые коробки с наборами к новогоднему столу.

«Таких семей в этом году 241 — это 1 369 детей, для них мы приготовили почти 5 тонн продуктов. Развоз уже начался, и многие семьи пишут теплые слова — спасибо за такую обратную связь!» — пишет депутат.



