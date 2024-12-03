Волонтеры Татарстана готовят новую партию помощи бойцам СВО

Фото: предоставлено Еленой Зиннуровой

В Татарстане на регулярной основе ведется отправка гуманитарной помощи в зону спецоперации. Собирают все самое необходимое: технику, генераторы, тепловые пушки, бензопилы, инструменты, термобелье, медикаменты, продукты и многое другое. Так, 8 декабря из республики отправится очередная партия — 4 тонны гуманитарного груза, одна фура с тремя машинами: два УАЗа и автомобиль «Ока». Группы волонтеров из республики изготавливают блиндажные свечи, которые нужны для обогрева и приготовления пищи бойцам на передовой, плетут маскировочные сети, вяжут носки. Счет таких объединений неравнодушных татарстанцев уже пошел на десятки. Что объединяет этих людей и как они доставляют солдатам ценный груз, зачастую рискуя жизнью, — в материале «Реального времени».

«Мы отправляем солдатам теплоту наших рук»

Основательница группы, а сейчас уже целого движения «Солдатка аш» («Солдату») в Сабах, мама четырех детей Гульнара Фатхрахманова стала известна далеко за пределами своего района. Общественной деятельностью она занимается давно, выступает организатором АНО по развитию инициатив населения «Хаят» («Жизнь»), которая реализует проекты, направленные на укрепление института семьи, сохранение исторической памяти, интеллектуальное развитие. В команде более 400 волонтеров, активно поддерживающих жен и матерей бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Сегодня, 3 декабря, проекту «Солдатка аш» исполняется ровно год.



— Мы начинали эту работу втроем, а сейчас в нашей группе сотни последователей и около 280 работающих волонтеров. Это люди, которые трудятся по мере своих сил каждый день. Образовалась целая структура, предприниматели выделили нам отдельное здание для штаба и цеха. У нас есть помещение, где установлены сушилки для производства халяльных сухих супов. К сегодняшнему дню мы успели отправить на фронт уже более 80 тысяч порций, высушить десятки тонн овощей и мяса. Мы производим супы с материнской любовью. Все, что несет домашнее тепло, — рассказала Гульнара Фатхрахманова.

«Мы начинали эту работу втроем, а сейчас в нашей группе сотни последователей и около 280 работающих волонтеров», — рассказала куратор проекта. предоставлено группой "Солдатка аш"

Участники движения занимаются не только заготовкой супов, но и мастерят самые необходимые вещи для бойцов на передовой. «Кажется, мы уже освободили почти все сундуки в Сабинском районе. Из материалов, которые женщины хранили в своих домах, шьем красивые мешочки для отправления на фронт, нижнее белье, постельное белье. Все это проходит через руки матерей. В команде много и жен, сестер солдат». Авторы проекта принципиально не собирают деньги, принимают непосредственно продукцию и другую гуманитарную помощь.

— В самом начале своей деятельности я решила, что не буду организовывать сбор средств, и до сих пор не объявляю. Думаю, именно поэтому доверие населения очень высоко. Мы принимаем только продуктами, овощами например. Единственное, некоторые предприниматели закрывают наши счета по накладной. Но напрямую я никаких денег не беру. Сегодня много разных организаций проделывают колоссальную работу. Я была за то, чтобы через нас не проходили большие финансовые потоки. Это большая ответственность и требует много времени и энергозатрат. Хотела создать такое место, где человек, вкладывая свой труд и тепло рук, нашел бы душевное успокоение, — говорит основательница движения.

Порой ей кажется, что работа, которую проводят волонтеры, приносит больше пользы им самим. Бойцы же благодарят их просто за то, что они есть. «Наш ежедневный труд — большая поддержка для них. О них помнят, их ждут, ими гордятся, за них молятся».



«А что ты сделал для того, чтобы после окончания войны прямо смотреть в глаза солдату и его семье?». предоставлено группой "Солдатка аш"

В группе волонтеров Сабинского района много матерей солдат. Есть и такие, которые пережили трагедию.

— У меня есть куратор — замечательная, уважаемая женщина Гулия-апа, которую я называю путеводной звездой. Так вот, сейчас она ждет, когда привезут тело ее сына. Он погиб в день ее рождения. Только представьте себе, насколько ей тяжело, но вместе с тем она сегодня наш самый сильный волонтер. Когда среди нас есть такие люди, как мы можем оставаться в стороне?

Гульнара всегда задается вопросом: а что ты сделал для того, чтобы после окончания войны прямо смотреть в глаза солдату и его семье, что ты сможешь рассказать своим детям и внукам о том, какую помощь оказывал. По ее словам, люди это понимают, но вместе с тем все чаще можно услышать, что народ устал. «На это я предлагаю спуститься в подпол и переночевать там хотя бы одну ночь. С учетом того, что у нас ничего не взрывается, ничего не прилетает и полно еды. А наши бойцы третий год живут в сырых окопах, которые мы прогреваем свечами. Попробуйте это сделать, переночуйте, а потом мы с вами поговорим о вашей усталости».

«Честно говоря, было боязно»

Резеда Маматаджиева из Зеленодольска совершила уже 38 поездок на передовую. Отправлять гуманитарную помощь в зону СВО молодая женщина начала сразу, с февраля 2022 года, а после объявления частичной мобилизации стала ездить с гуманитарным грузом сама.

Резеда Маматаджиева: «Мы — это девушки разных возрастов, которые вместе много лет занимаемся волонтерством». предоставлено Резедой Маматаджиевой

— Я занимаюсь благотворительностью уже 17 лет, волонтер по жизни. Моя мама — врач, отец — учитель. Нас так воспитывали — помогать людям. В феврале, сразу после объявления о начале спецоперации, мы начали собирать и отправлять гуманитарную помощь. Сначала ее возили наши танкисты, десантники, вэдэвэшники, морпехи. В общем, мы отправляли помощь со всеми, кто ехал на фронт, — рассказала Резеда Маматаджиева.

По ее словам, в волонтерском объединении есть девушки разных возрастов, которые вместе много лет занимаются общественной работой. Всего их около 350 человек. Волонтеры выезжают на фронт один раз в две-три недели. За одну поездку им приходится проезжать 5 500 км. Маршрут уже проложен, чего нельзя было сказать о первых выездах.

Резеда Маматаджиева: «Честно говоря, было боязно». предоставлено Резедой Маматаджиевой

— Раньше я сама возила гуманитарные грузы на своей машине. Цепляла тележку к своему внедорожнику и отправлялась в путь. Все началось с началом мобилизации. Тогда на СВО ушел мой младший брат. В первый раз мы не сразу смогли найти место их расположения. Просто загрузили «Газель» и поехали, не зная, куда именно ехать. Я была вместе с двумя водителями. Мы долго плутали, так как «карты» там не работали. Крутились-крутились, но все-таки нашли наших ребят. Честно говоря, было боязно. Вдоль дороги могут быть и прилеты. Мы не раз видели их своими глазами, — призналась женщина.

Брат Резеды вернулся со спецоперации без ног. Врачам не удалось спасти конечности — их ампутировали в мае этого года, а ранили бойца в ноябре прошлого. Сейчас мужчина дома, учится ходить на протезах. Тем временем в зоне СВО еще остается муж Резеды Маматаджиевой:

— Мы с ним познакомились на фронте, а когда он приезжал в отпуск, прочитали никах. Он танкист, командир танка. Ушел на СВО как доброволец, затем подписал контракт. Вот ждем, что он приедет в феврале, если отпустят.

Волонтеры из Зеленодольска курируют 17 воинских частей, но это не все. предоставлено группой "Солдатка аш"

«Нам приходит помощь отовсюду»

В начале деятельности команда зеленодольских волонтеров собирала гуманитарную помощь через социальные сети. В сентябре 2023 года был создан благотворительный фонд «Желаем мирного неба». Открыть объединение решили потому, что помогать хотели не только рядовые татарстанцы, но и организации, а для этого нужна была официальная структура.

— Сейчас в нашем чате состоят самые разные люди, из многих районов Татарстана. Нам приходит помощь отовсюду. Мы курируем 17 воинских частей, но это не все. Тех, кто оставляет заявку, мы ставим в очередь и тоже помогаем. Сейчас мы сами собираем тактические аптечки. В них всегда есть потребность. Если к нам обращаются госпитали, они идут без очереди. Чаще всего им нужны медикаменты. В настоящий момент мы курируем четыре полевых эвакуационных госпиталя. Именно те, которые находятся непосредственно на передовой, там где большой поток раненых.

Зеленодольские волонтеры: «Нам помогают самые разные люди». предоставлено Резедой Маматаджиевой

По словам основателя, фонду помогают самые разные люди. «Вот, например, есть семейная пара, у которой первый ребенок родился с ОВЗ, он не может ходить. Однако руки работают, и он каждый раз приезжает с мамой на погрузку и сортировку грузов. Его зовут Булат. Второму сыну Амиру 7 лет, и он очень переживает, если не может попасть на погрузку. Мальчик и коробки носит. Даже четырехлетняя дочка Амалия приходит и помогает нам».

«Люди в нас не сомневаются»

Еще одна активистка — Елена Зиннурова живет в Куюках и с начала лета состоит в группе «Обозники». Работает в Управлении Федерального казначейства по РТ ведущим специалистом отдела кадров. Волонтерское объединение существует с 2022 года, Елена здесь недавно.

— Ребята занимаются поставкой медикаментов, необходимых вещей, оборудования, автомобилей в различные полки и дивизии. Алгоритм простой: везде работает сарафанное радио. Ребята-основатели группы живут в Новом Аракчино — это Вячеслав и Дмитрий Федоровы. Они самые обычные люди, которые смогли объединить вокруг себя патриотов, готовых помочь, — рассказала волонтер.

Недавно в Новом Аракчино волонтерской группе предоставили помещение в старой школе. Активисты оборудовали его для работы. Сейчас занимаются отливкой свечей для отправки на передовую. Кроме того, по словам Елены, ребята сделали приспособление, чтобы плести сети:

— Валентина из поселка Юдино обучила женщин, как это делается, запущен целый механизм. Также мы занялись пошивом трусов для бойцов, в частности, для госпиталя. Кроме того, каждый месяц отвозим медикаменты и другие вещи, о которых нас просят медсестры. Госпиталь находится в городе Ровеньки Луганской области. Туда мы ездим каждый месяц.

Елена Зиннурова: «Меня многие отговаривали, ругали, говорили, что я с ума сошла». предоставлено Еленой Зиннуровой

Группа также курирует детские дома. Один из них в Донецке Ростовской области, недалеко от границы с Луганской. Другой — в Ровеньках, ему волонтеры начали оказывать помощь недавно. Елена и сама дважды отвозила гуманитарную помощь в Донбасс:

— Моя первая поездка случилась в июне. Меня многие отговаривали, ругали, говорили, что я с ума сошла. Я отвечала, что Бог со мной и я знаю, что все будет хорошо. В итоге поездка прошла легко. Все увидела своими глазами. Увидела глаза этих деток, увидела наших ребят в госпитале. Увидела, что им нужна наша помощь. Элементарно не хватает пластырей с бинтами, капельниц, стоек для капельниц и другого. Мы отвозили и кровати, и носилки. Все, что необходимо.

«Людей, готовых помочь, больше»

По словам волонтера, иногда в общении с людьми ощущается их усталость, может появиться недоверие к тем, кто собирает гуманитарную помощь. Преодолеть такие настроения помогает открытость группы, считает она.

— Наша группа всегда держит связь с бойцами. Есть гуманитарка, которая уходит в никуда. Вы отправили деньги — и даже не знаете, что на них купили. У нас все четко. То, что собирает группа, отправляется напрямую самими же ребятами. Буквально сегодня наши ребята выехали, увезли на передовую уазик, о котором просили солдаты. Мы все сами находим, закупаем, загружаем, отвозим и выгружаем. Помощь доходит точечно. Бойцы нам отправляют видео о том, что они получили помощь, которая им предназначалась. Поэтому люди в нас не сомневаются.

Елена Зиннурова: «Люди неравнодушны». предоставлено Еленой Зиннуровой

Сейчас волонтеры готовят все необходимое к зиме — делают свечи, вяжут носки. Большую активность, по словам волонтеров, проявляют бабушки, вяжут бойцам носки. «У нас есть одна пожилая женщина, которая пережила ребенком Великую Отечественную войну, была в концлагере. Когда-то работала на меховой фабрике и сейчас обучает наших женщин вырезать стельки для бойцов. Я сама недавно приехала к маме и забрала у нее все старые шубы для стелек. Мы вырезаем стельки, потому что холодно, скоро зима, ребята ходят в этих кроссовках, берцах».

Елена подчеркивает: люди неравнодушны. Очень редко встречаются такие, которые говорят, что государство само всем должно обеспечивать, но таких, которые готовы помочь сегодня без разговоров, гораздо больше.