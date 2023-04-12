В Казани в честь Рамадана запустят бесплатный автобус №30

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 14 апреля на одном из автобусов маршрута №30 жители и гости города смогут проехаться бесплатно. Такая акция в честь Рамадана проводится впервые, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

В планах проводить ее и дальше, количество бесплатных автобусов могут увеличить. Как объяснили в ДУМ Татарстана, автобус №30 выбран потому, что среди его пассажиров много нуждающихся.

Им во время поездки расскажут об исламе и Рамадане. Пассажиры смогут узнать о благих делах в священный месяц и о благотворительном марафоне, стартовавшем в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Бесплатным на один день станет проезд на автобусе №30 с номером 720 с 9 утра до 18 часов вечера. На его лобовом стекле разместят табличку с надписью «Рамазан мөбарәк булсын», а салон украсят воздушными шарами. Все расходы за проезд пассажиров взял на себя благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана.

Напомним, первый день Священного месяца Рамадан наступил 23 марта. Пост в этом году продлится 29 дней, а 21 апреля верующие отпразднуют Ураза-байрам. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина