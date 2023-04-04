В Нижнекамске завершилась Неделя театров, организованная при поддержке СИБУРа

Фото: пресс-служба НКНХ

В Нижнекамске 3 апреля завершилась Неделя театров нефтегазохимических городов России, которая стартовала 27 марта. Она состоялась благодаря грантовой поддержке СИБУРа.

На трех площадках города было показано 16 постановок разных жанров. Спектакли для детей и взрослых, драмы, комедии, концерт, литературно-поэтическое эссе, юмористическое шоу и музыкальные комедии. Выступали артисты из 8 городов: Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, были гости из Буинска, Мензелинска и Нижнекамска. 287 профессиональных актеров из 11 театров удивляли горожан своим талантом и мастерством. За неделю театры Нижнекамска посетили 6 866 зрителей, было подарено 1200 благотворительных билетов. Помимо представлений, в течение недели проходили творческие встречи актеров со школьными театрами.

В фойе гостей встречал скрипичный дуэт Destiny

Церемония закрытия театральной недели стала праздничным событием. В фойе гостей встречал скрипичный дуэт Destiny, исполняющий каверы на современные популярные песни. Была представлена выставка картин, написанных нефтью нижнекамским художником Кристианом Апостолом.

На торжественной церемонии закрытия мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, помощник генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина, учредитель и директор фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов и директор Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Ильфир Якупов обратились к зрителям.

— На этой неделе нам удалось доказать, что театр будет жить. Когда есть такие творческие коллективы, руководители и, конечно, зрители, которые с удовольствием смотрят представления. Театр — это жизнь, он всегда вызывает множество эмоций, заставляет нас и плакать, и смеяться. Хочу вновь поблагодарить компанию СИБУР, которая подарила нам этот проект, и все театральные коллективы, которые приехали в Нижнекамск порадовать нас своим искусством, — сказал Рамиль Муллин.

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— Нас с вами ожидает еще много интересных проектов в рамках реализации инициатив, победивших в грантовом конкурсе СИБУРа. Это и городские, и межрегиональные проекты. Один из нижнекамских проектов — Неделя театра — подошел к концу. Мы надеемся, что у такой Недели будет продолжение. Мы еще не видели театров городов присутствия СИБУРа: Тобольска, Томска, Тюмени. Поэтому у нас все еще впереди, и мы увидим в Нижнекамске немало интересных спектаклей, — отметила Эльвира Долотказина.

В день закрытия Недели театров нижнекамцам показали музыкальную комедию «Очарованный танцем» Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.

Фото предоставлено пресс-службой НКНХ