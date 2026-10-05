Эксперты предрекают дальнейшее проседание рынка коммерческих автомобилей
Причины — высокая стоимость кредитов и лизинга, рост расходов перевозчиков, осторожность бизнеса в инвестициях и недостаточная загрузка в отдельных направлениях перевозок
Нарастающий спад на рынке коммерческих транспортных средств констатируют аналитики. Агентство «Автостат» сообщает, что продажи коммерческого транспорта в России по итогам 8 месяцев упали на 17% относительно аналогичного периода 2025 года, и объясняет это «не таким быстрым снижением ключевой ставки Центробанка», как ожидалось в январе 2026-го. Другие аналитики отмечают, что дополнительное давление на рынок оказывают рост утилизационного сбора и повышение НДС, добавившие к ценам от 20 до 30%. Как выглядит ситуация на рынке LCV-автомобилей и грузовиков, почему нельзя рассчитывать на быстрые перемены к лучшему и какому бизнес-сегменту падение рынка ТС грозит гибелью, читайте в материале «Реального времени».
Динамика — отрицательная
Агентство «Автостат» на своем официальном сайте сообщило о падении на 17% продаж коммерческого транспорта в январе — августе 2026 года относительного того же периода 2025-го, отметив, что откат вниз произошел во всех сегментах. Ранее гендиректор агентства Сергей Целиков опубликовал в своем Telegram-канале пост, где констатировал сокращение рынка легкого коммерческого транспорта (LCV-автомобилей). Он сообщил, что за первую неделю сентября было продано чуть больше 23 тыс. машин — на 12,2% меньше, чем за предыдущую, и на 28,6% меньше, чем год назад.
По распространенной им информации, в первую неделю осени на учет встало 1547 новых LCV — на 1,2% меньше, чем неделей ранее, и на 21,6% меньше, чем на 39-й неделе 2026 года, а продажи грузовых автомобилей сократились на 8,1% — до 905, что на 20,2% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года.
— Высокую отрицательную динамику к АППГ мы теперь будем наблюдать регулярно, — утверждает Сергей Целиков. — В нынешнем году стимулов для роста пока не видно… Прогноз на сентябрь стабильный — на уровне или чуть-чуть выше августа.
В ожидании льготных госпрограмм
Продажи новых LCV, тыс. шт.
Источник: НАПИ /Национальное Агентство Промышленной Информации
По ее словам, самыми востребованными марками новых LCV остаются GAZ и UAZ — это связано с доступностью российских автомобилей, программами господдержки, широким модельным рядом, доступной стоимостью владения, развитой дилерской и сервисной сетью. Хотя по сравнению с 8 месяцами 2025 года их продажи также сократились: GAZ на 15,7% (до 20,4 тыс.), UAZ на 24,7% — до 6,8 тыс.), отметила она.
Эксперт уточнила, что в сегменте LCV основными покупателями являются малый и средний бизнес, которые больше, чем крупные предприятия, ощущают кризисы и нестабильность на рынке, и в связи со снижением объемов бизнеса, высокими ставками по лизингу и кредиту вынуждены откладывать обновление своих автопарков.
Продажи подержанных LCV, тыс. шт.
Источник: НАПИ /Национальное Агентство Промышленной Информации
— Кроме того, — говорит Татьяна Арабаджи, — с 1 октября в России приостановлено действие госпрограмм льготного лизинга и автокредитования, в связи с чем в оставшиеся месяцы 2026 года можно ожидать снижение спроса. Компании, которые планировали закупить технику по льготным условиям, будут ждать следующего года, когда действие госпрограмм возобновится.
Она также рассказала, что лизинг новых и подержанных LCV в январе — августе 2026 года составил 27,6 тыс. ед., сократившись на 8,6% по сравнению с прошлым годом. При этом лизинг новых LCV составил 21,9 тыс. ед. — на 14,0% меньше, чем годом ранее, а доля лизинга в продажах новых LCV выросла на 1,9 п.п. и составила 40,8%. Лизинг подержанных LCV за год вырос до 5,7 тыс. ед. — на 21,8%, доля лизинга в продажах подержанных LCV составила 2,4%, увеличившись за год на 0,5 п.п.
На вопрос о ценах на LCV Татьяна Арабаджи ответила, что в августе 2026 года средняя стоимость нового автомобиля (без пикапов) достигла 3,97 млн рублей, рост за год составил 1,4%, а по сравнению с августом 2022 года средняя цена увеличилась на 28. Стоимость подержанного (не старше 20 лет) LCV в августе составила 1,52 млн рублей — на 4,4% ниже его цены в августе 2025 года, но за четыре года средняя цена выросла на 38,3%.
Прогноз продаж LCV
Источник: НАПИ /Национальное Агентство Промышленной Информации
«Будут эксплуатировать до полного износа»
Татьяна Арабаджи рассказала изданию, что в январе — августе 2026 года было продано 160,2 тыс. новых и подержанных грузовых автомобилей — на 3,4% меньше, чем годом ранее. Продажи новых грузовиков сократились на 15,2% — до 32,1 тыс. ед., а подержанных подросли на 0,1% — до 128,1 тыс. ед.
— В продажах новых грузовиков на китайские бренды приходится 37,6% (падение за год на 8,1 п.п.), на российские –52,0% (рост за год на 9,3 п.п.). В продажах подержанных грузовиков на китайские бренды приходится 21,4% (рост на 5,8 п.п.), на российские — 36,9% (падение на 5,0 п.п.). На рынке новых грузовых автомобилей наиболее продаваемой маркой остался KAMAZ (35,7%), на вторичном рынке — KAMAZ (23,7%) и GAZ (8,5%).
Рынок новых грузовых автомобилей, тыс. шт.
Источник: НАПИ /Национальное Агентство Промышленной Информации
Положительную динамику на вторичном рынке, по ее словам, показали сегмент седельных тягачей (+15,9%), на первичном — сегмент коммунальной техники (+4,0%).
Она сообщила, что количество выданных в лизинг грузовых автомобилей достигло 34,7 тыс. ед., рост лизинга за год составил 4,6%, при этом лизинг новых грузовиков сократился на 3,3%, а подержанных вырос на 11,8%. Положительная динамика в лизинге новых грузовиков наблюдалась в следующих сегментах:
- седельные тягачи — до 5,5 тыс. (+13,4%);
- коммунальная техника — до 1,3 тыс. (+13,0%);
- наливная техника — до 0,7 тыс. (+14,7%).
— В августе 2026 года средняя цена на новый грузовик составила 10,9 млн рублей, за год стоимость выросла на 10,5%, — сообщила Арабаджи. — Стоимость подержанного (не старше 20 лет) грузового автомобиля в августе составила 4,24 млн рублей, что на 0,3% выше его цены в августе 2025 года. Рассматривая сегмент грузовых автомобилей, нужно отметить, что сток подержанной техники в хорошем состоянии исчерпывается. В ряде сегментов мы уже видим рост продаж новой техники в лизинг. Однако вышеупомянутая приостановка действия госпрограмм льготного лизинга и автокредитования негативно влияет и на продажи грузовой техники.
Прогноз продаж грузовых автомобилей
Источник: НАПИ /Национальное Агентство Промышленной Информации
Положительную динамику на вторичном рынке показал сегмент седельных тягачей (+15,9%), на первичном — сегмент коммунальной техники (+4,0%).
Рынок подержанных грузовых автомобилей, тыс. шт.
Источник: НАПИ /Национальное Агентство Промышленной Информации
Сложную ситуацию на рынке нового коммерческого транспорта, говорит она, создают следующие факторы:
- экономическая ситуация в стране (инфляция, высокая ключевая ставка и др.);
- высокие ставки лизинга;
- нераспроданные остатки стоковой техники;
- высокие цены на новую технику;
- высокая стоимость владения техникой (растут цены на топливо, ремонт, обслуживание и др.);
- низкие тарифы на перевозки;
- приостановка программы льготного лизинга и кредита.
— В текущей ситуации компании предпочитают приобрести подержанную технику из стока 2023—2024 годов, эксплуатировать свой парк до полного износа, а также дождаться возобновления программ господдержки, — констатирует директор НАПИ.
Если спад затянется
Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Виталий Киселев говорит, что рынок коммерческого транспорта остается в сложной зоне:
Причины этого, считает он, комплексные: высокая стоимость кредитов и лизинга, рост расходов перевозчиков, осторожность бизнеса в инвестициях и недостаточная загрузка в отдельных направлениях перевозок. Дополнительно на рынок давят накопленные стоки и техника, возвращенная лизинговым компаниям. В такой ситуации компании откладывают обновление парков или чаще смотрят на автомобили с пробегом.
— Если говорить об уязвимости, то по итогам восьми месяцев наиболее глубокое снижение сейчас показывает LCV, а в августе сильнее всего просел сегмент тяжелых грузовиков, — уточнил Киселев. — Для HCV (крупнотоннажные грузовики, — прим. ред.) особенно чувствительна стоимость финансирования: это дорогая техника, которая приобретается исключительно под понятную экономику перевозки.
Ситуация, по его мнению, может начать меняться при снижении стоимости кредитования, росте загрузки перевозчиков и сокращении накопленных складских запасов. Коммерческий транспорт быстро реагирует на состояние экономики: когда у бизнеса появляется работа и понятная окупаемость, возвращается и спрос на новую технику, говорит Киселев, но если спад затянется, последствия будут уже более долгосрочными — старение парка, дальнейшее сокращение инвестиций перевозчиков и давление на всю инфраструктуру.
«Сильнее всего это бьет по малому бизнесу»
— В целом на рынке ситуация более-менее понятна, — говорит директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников. — Подержанные грузовики, которые были изъяты лизинговыми компаниями в прошлом году, в этом году они все-таки смогли распродать, поэтому видно движение продаж подержанной техники. А покупать новую сейчас никто не стремится: при существующих процентных ставках Центробанка заниматься легальным бизнесом просто невозможно.
Сотников отметил, что проблему усугубило введение электронных накладных: единовременное изменение «правил игры» на огромном рынке многократно усложнило ситуацию для бизнеса. С рынка уходят транспортные компании — и им автомобили уже не нужны. Сильнее всего, говорит он, это бьет по малому бизнесу, который покупал подержанные автомобили, и «схлопывается» уже и вторичный рынок коммерческих авто:
— Крупные предприятия с крупными заказчиками более-менее справляются с ситуацией. Но раньше они покупали новые грузовики, а 5—7-летние продавали — как правило, покупателями были малые предприятия. Схема была отработана годами. Но сейчас из-за отсутствия развития малого бизнеса продать грузовики некому. А больше всего страдают участники рынка, которые сами работают за рулем — предприниматели с 1-2 грузовиками. А ведь это как раз были те «санитары леса», которые покупали поддержанные грузовики у крупных компаний.
Не лучше, по мнению Сотникова, и ситуация с мелким коммерческим транспортом. Если в течение многих лет, говорит он, предприниматель покупал «Газель», патент и работал, кормил семью, то сейчас, в частности и из-за введения электронных накладок, все усложняется, входить в рынок становится тяжелее и тяжелее и пропадает смысл работать на себя — если просто устроиться куда-то водителем, будешь получать те же деньги.
— А стоимость LCV-автомобилей просто заоблачная — кто купит сегодня «Газель» за 3,5—4 миллиона рублей? — говорит эксперт «Реального времени». — По большому счету у нас все идет к тому, что малый бизнес просто вынужден сворачиваться. Основная причина, конечно, в ключевой ставке Центробанка — она сейчас выгодна тем, кто покупает ОФЗ (облигации федерального займа, — прим. ред.), а ОФЗ — гарантированный доход на многие годы, проплаченный бюджетом. Поэтому идет нешуточная борьба, чтобы ключевая ставка была высокой, хотя для любого бизнеса нужны кредиты под 1-4% годовых. Это если мы хотим, чтобы экономика развивалась. Сейчас же по большому счету идет высасывание денег из производственной сферы в пользу финансово-экономических корпораций.
«Рынок продолжит съеживаться»
В условиях спада интереса к новым коммерческим автомобилям у дилеров, считает он, появляется новый вызов — предприятия будут должны как-то «пересобирать» свою бизнес-модель, чтобы удержаться на плаву. При этом покупательная способность населения падает, соответственно, уменьшаются объемы потребления товаров, а какие-то их категории вовсе перестают пользоваться спросом, и снижается потребность в перевозках.
— Экономика сжимается, и рынок перевозок продолжит съеживаться, — полагает Абдулнасыров.
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