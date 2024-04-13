Жители Татарстана собрали более 4,2 млн рублей в рамках марафона «Рамазан — месяц добрых дел»

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан подвел итоги благотворительного марафона «Рамазан — месяц добрых дел». В рамках марафона жители региона собрали 4 млн 250 тысяч рублей. Средства направлены на помощь 68 тяжелобольным детям и нуждающимся взрослым.

Кроме того, в Казани и районах республики волонтеры раздали 600 продуктовых наборов общим весом 3,6 тонны. Подопечные фонда также получили свыше 1 тысячи ифтар-наборов. Для нуждающихся было организовано 13 благотворительных ужинов.

В последнюю пятницу священного месяца Рамазан в Казани по маршруту №30 курсировал бесплатный автобус. Он перевез около 1 тысячи горожан. Марафон позволил собрать и распределить 1,7 млн рублей фитр-садаки и 850 тыс. рублей фидии. Напомним, в «Казань Экспо», в 19-й день Рамадана прошел 12-й Республиканский ифтар. Если в прошлом году организаторы говорили об 11 тысячах гостей, то в этом году — «около 12».

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Разиль Самигуллин