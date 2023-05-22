Из Зеленодольского района Татарстана отправили гуманитарный груз погорельцам села Юлдус

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Из Зеленодольского района отправили гуманитарную помощь жителям татарского села Юлдус в Курганской области, в котором 7 мая произошел сильнейший пожар. Гуманитарную помощь предоставляют разные регионы страны, сообщили в пресс-службе района.



Инициатором сбора выступил руководитель строительной компании «Ханский дом» Ильяс Гимадов при поддержке Всемирного конгресса татар. Участие в отправке груза принял глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— Это очень нужная и важная работа, мы будем ее продолжать. Благодарю за помощь наших инвесторов, наших друзей, вместе мы все сможем! — сказал глава муниципалитета.

Жителям села направили фуру со стройматериалами. Список стройматериалов сформирован по предварительному запросу жителей села Юлдус. Это порядка 30 наименований общей суммой более 800 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Лесные пожары в Курганской области уничтожили практически всю деревню Юлдус. До разгула огненной стихии в селе было 336 жилых домов, после осталось лишь 56.

На следующий день после пожара в исполкоме Всемирного конгресса татар организовали сбор гуманитарной помощи. Машина с грузом отправилась в Курганскую область спустя двое суток. Благотворительный фонд Ассоциации предпринимателей-мусульман (АПМ) России выделил больше 350 тысяч рублей на благоустройство пострадавшего села.

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Маргарита Головатенко