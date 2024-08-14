Сотрудники ТНВ перечислили часть зарплат жителям Курской области

Фото: Максим Платонов

Сотрудники АО ТРК «Новый Век» перечислили часть своих зарплат на помощь жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов перевел часть своей зарплаты на счет для помощи пострадавшим мирным жителям Курской области. Инициативу главы региона поддержали и сотрудники администрации раиса, аппаратов Госсовета и Кабмина.

Для желающих присоединиться к оказанию помощи в республике открыт счет.

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»



ОГРН 1061600052425



ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

В назначении платежа следует указать: «Помощь жителям Курской области».