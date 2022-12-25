Рустам Минниханов встретился с участниками республиканской елки

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу с участниками республиканской елки. Все ребята — участники и победители различных российских чемпионатов и международных соревнований, сообщает пресс-служба президента республики.



9-летний Андрей, чемпион России по брейк-дансу, продемонстрировал участникам мастерство брейкинга, а 14-летний Роман Беляев, призер различных музыкальных конкурсов, также исполнил свой номер для участников встречи.

В завершение встречи дети спросили президента, о чем он мечтает в преддверии Нового года.

21 декабря первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев принял участие во Всероссийской ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнит мечты двух детей.

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Маргарита Головатенко