В Казани пройдет благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

18 и 19 мая на площадке казанского стадиона «Ак Барс Арена» состоится ежегодный благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных WOOF. Выставка собак состоится 18 мая, кошек — 19-го. Фестиваль пройдет с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Более 90 собак и кошек из местных приютов будут представлены на мероприятии. Все они здоровы, привиты, стерилизованы и социализированы.

Для гостей фестиваля организаторы подготовили насыщенную программу. Казанцы смогут поучаствовать в розыгрышах призов, посетить фотозону и проконсультироваться со специалистами. Традиционно на мероприятии можно будет оставить подарки для приютских животных: корм и миски, амуницию, ветошь и пеленки, медикаменты, лотки и наполнители, игрушки.

Тем, кто решится забрать питомца домой, вручат полезные подарки. Будущим хозяевам необходимо иметь при себе паспорт, поскольку животных будут отдавать по договору ответственного содержания, рассказали в организации.

— Мы проводим этот добрый фестиваль уже много лет и радуемся результатам. За девять лет более 1 300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев. Мы не только пристраиваем собак и кошек, но и популяризируем это движение. Мы рассказываем людям о том, как питомцы оказываются на улице и как человек влияет на это, — отметила президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Главная задача фестиваля — найти дом как можно большему числу кошек и собак из приютов. За годы проведения мероприятия более 200 семей из разных городов России забрали питомцев к себе.



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Олег Исаков