211 подарков для особенных детей

Фото: Михаил Захаров

Настоящее новогоднее чудо совершила компания «ТАИФ» для воспитанников Казанской школы-интерната им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Бизнес по просьбе директора школы Татьяны Каюровой выступил в роли помощника Деда Мороза и привез новогодние подарки и для 182 учеников, и для 29 мальчишек и девчонок, пока еще посещающих специализированный детский сад.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Я сама возглавляю школу лишь второй год, но точно знаю, что и при моем предшественнике, и сейчас, когда бы мы ни обратились в ТАИФ, они помогают. И в прошлый Новый год дети радовались подаркам, и сейчас школе и детсаду передали 211 сладких наборов. Спасибо! — с искренней благодарностью поделилась эмоциями директор школы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сама Татьяна Каюрова в подарок заглянуть не успела. Говорит: «Интересна же не своя реакция, а ребенка, который получает подарок — а там…»

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

А дети несколько недель до праздника активно к нему готовились. В один день в школе проходили сразу четыре новогодних представления. Каждая елка — для своих возрастов. И каждое представление-сказка разное. Они подготовлены с помощью учителей, но силами самих учеников.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Да, у нас особенные дети. Школа специализируется на адаптированных программах для глухих и слабослышащих детей. Но наши дети особенные не по состоянию здоровья, а по тому, насколько они творческие, эмоциональные и активные, — уверена Татьяна Каюрова.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

И речь не только о театрализованных и музыкальных представлениях к праздникам. Школа — постоянный участник республиканского инклюзивного фестиваля «Возьмемся за руки друзья». От мала до велика ученики — мастера золотые руки, о чем свидетельствует развернутая в фойе выставка.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще одна галерея посвящена спортивным достижениям. Есть среди выпускников и учащихся сегодня и победители республиканских состязаний, и чемпионы России, и призеры европейских турниров, и те, кто поднимался на высшие ступени пьедестала мировых турниров, в том числе победители Олимпиад.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

И вот тут директор поделилась своей главной мечтой:

— Детям нужно нормальное спортивное пространство для того, чтобы развиваться не только умственно, но и физически. А в школе и спортзал давно требует капитального ремонта, и уличная площадка — хоккейная коробка — еще СССР помнит. В соседней школе нашелся спонсор и все привел в порядок. Хочется увидеть и наших деток, набирающихся сил в таких же замечательных условиях, — отметила Татьяна Каюрова.

Арсений Фавстрицкий