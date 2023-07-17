В Казани пройдет благотворительный концерт для организации «Забота»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в КДК им. Ленина 18 июля состоится благотворительный концерт, все вырученные средства с которого перечислят в РООРДИ Татарстана «Забота». Организация для детей-инвалидов решила вопрос с арендой помещения, однако для организации занятий все еще требуется финансирование.

— В этом году мы столкнулись с нехваткой средств на оплату аренды помещения досугового центра «Мечта», куда ежедневно приходят семьи с детьми. Не хватает средств на оплату труда педагогов. Под угрозой закрытия проект «Социальное такси». Благодаря всем депутатам Государственного совета РТ и компании «Татнефть» уже нашлись средства на оплату аренды помещения до конца этого года. Мы сохранили наш любимый дом. Но другие важные проекты остаются под угрозой. Очень хочется, чтобы благотворительный концерт помог нам собрать нужные средства, — рассказала руководительница «Заботы» Надежда Титова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В концерте примут участие заслуженный артист республики Рустем Кутлубаев, Мария Ткачева, Ринат Гилязов, Ильдар Сабирзянов, группы «РОМ РАМ» и «Волга-Волга», ВИА «Хорошее настроение» и другие. Организатор мероприятия — местное отделение «Единой России».



«Реальное время» рассказывало об угрозе закрытия казанского центра для детей с особенностями здоровья «Забота». Социальные проекты пришлось свернуть из-за нехватки финансирования, денег в скором времени может не хватить даже на аренду помещения. В июне в центре побывали депутаты Госсовета Татарстана, которые предложили свои варианты решения проблемы. По итогу после общественного резонанса организации удалось решить проблемы с арендой помещения.

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Елизавета Пуншева