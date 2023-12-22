Благотворительный фонд «Махеевъ» подарил 200 килограммов сладостей пациентам ДРКБ

Вот уже пятый год подряд продолжается сотрудничество благотворительного фонда «Махеевъ» и Детской республиканской клинической больницы Минздрава Татарстана. Дважды в год благотворительный фонд приезжает в клинику с подарками: это происходит в День защиты детей, 1 июня, и под Новый год.

Вот и на этот раз «Дед Мороз» в лице сотрудников АО «Эссен Продакшн АГ» и благотворительного фонда привез в ДРКБ сладких подарков на 900 человек — охвачены все пациенты клиники (кроме тех детей, кому противопоказано сладкое по состоянию здоровья) и даже их родители, которые лежат вместе со своими малышами. Общий вес лакомств составил около 200 килограммов. Ильшат Шаймуратов, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по корпоративной политике, рассказывает:

— Чужих детей не бывает — это основополагающий принцип работы благотворительного фонда «Махеевъ». С самого начала нашей работы красной нитью проходит задача помощи детям с ОВЗ, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Дважды в год мы радуем пациентов ДРКБ: привозим сладости производства кондитерской фабрики «Эссен».

Надежда Погуляй, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ДРКБ, рассказывает:

— Уже не первый год благотворительный фонд «Махеевъ» радует наших пациентов вкусными подарками. Мы, конечно, очень благодарны им за эту деятельность, ведь она дает детям замечательные эмоции. А радостный ребенок выздоравливает быстрее, это знает любой медик!

Работа благотворительного фонда «Махеевъ» с детьми не ограничивается подарками для ДРКБ: на постоянной основе проводится множество различных акций в Елабуге и других городах Татарстана. К примеру, фонд поддерживает проект «Мир детства» — специальное пространство для детей с ОВЗ и их мам, которое вот уже десять лет работает в городском Доме культуры Елабуги. Здесь семьи могут общаться между собой, получать консультации психологов, проводить праздники. Кроме того, благотворительный фонд «Махеевъ» активно включен в проект «Эстафета добра», который много лет ведет елабужская предпринимательница Екатерина Капустина. В этом проекте тоже охвачены семьи, в которых есть дети с ОВЗ: например, прямо сейчас готовится комплект сладких новогодних подарков для его подопечных. Кроме того, в 2023 году благотворительный фонд принял участие в проекте «Марафон добра», в рамках которого выделил более 100 тысяч рублей на приобретение дорогостоящих препаратов для детей с инвалидностью.

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