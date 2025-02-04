Сотрудники Минэкологии Татарстана отправили гуманитарный груз в Северодонецк Луганской области

В Северодонецк Луганской области сегодня отправлен очередной, уже пятый по счету, гуманитарный груз, собранный сотрудниками Министерства экологии Татарстана. Бойцам закупили нательное белье, теплые перчатки, шапки с балаклавой и без нее, влажные салфетки и полотенца.

По словам председателя профсоюза Минэкологии Юлии Николаевой, по просьбам военных были закуплены маскировочные сетки, стиральный порошок, предметы гигиены, баллончики для заправки газовых горелок (на них бойцы разогревают еду, ни о каких кострах на передовой и речи быть не может). В Год защитника Отечества и год 80-летия Победы сотрудники министерства решили привлечь к патриотической миссии и своих детей. Малыши, которые ходят в детсад, нарисовали для бойцов СВО рисунки, а ребята постарше написали военным письма со стихами.

Напомним, что предыдущий гуманитарный груз был отправлен в Донецкую область. Тогда бойцы на передовой получили тысячу комплектов сухого душa, окопные cвечи, предметы гигиены и первой необходимости, а также лeкарства, мед и многое другое. Груз был доставлен на «уазике», который купили и передали бойцам блaготворители. Бойцы поблагодарили за пoддержку, отметив, что помощь очень много значит для каждого из них.

Министерство экологии с первых дней специальной военной операции активно поддерживает бойцов на передовой. Вклад профсоюза Министерства экологии был отмечен на самом высоком уровне. Председателю профсоюза вручили медаль Министерства обороны России «За трудовую доблесть».