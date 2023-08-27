Под Казанью начался благотворительный турнир по гольфу на Кубок раиса Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В гольф-клубе «Свияжские холмы» состоялось открытие ХIII благотворительного турнира по гольфу на Кубок раиса Татарстана. Он организован при поддержке фонда «Семья вместе».

В этом году для участия заявились 19 команд. Накануне, 26 августа, прошел индивидуальный этап, а сегодня состоялась торжественная церемония открытия турнира и командный этап соревнований.

К началу турнира благотворительных взносов было собрано на сумму 4,7 млн рублей, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В прошлом году участникам удалось собрать 1,9 млн рублей. Все средства были направлены для поддержки бесплатной семейной гостиницы для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ.

В 2021 году в соревнованиях участвовали около 120 человек. Тогда удалось собрать более 3 млн рублей.

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Айрат Назипов