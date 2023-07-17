Первый студенческий «Добро.Центр» Татарстана запустят в КГЭУ
Все виды волонтерства
В Татарстане запускают франшизу межвузовских волонтерских центров. Как стало известно «Реальному времени», первый в республике студенческий «Добро.Центр» откроется в начале сентября в Казанском государственном энергетическом университете.
Сейчас в России работает Ассоциация волонтерских центров, которую курирует депутат Госдумы Артем Метелев. В декабре прошлого года на итоговом заседании Госсовета по молодежной политике президент России поручил правительству совместно с АВЦ разработать модуль «Обучение служением» и включить его в образовательные программы вузов.
Как пояснили авторы проекта, «Добро.Центр» нужен для получения медийной и организационной поддержки, изучения лучших методик социальной работы в России, маркетинговой поддержки бренда «Добро.Центров», а также для партнерства с крупнейшими российскими холдингами и компаниями. По их мнению, объединение позволит повысить уровень сообщества активных граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере экологии, культуры, реализующих творческие и социокультурные инициативы и в других сферах.
— Наш «Добро.Центр» будет заниматься основными направлениями волонтерства: патриотическое, событийное, социальное, инклюзивное, культурное, спортивное, экологическое волонтерство, донорское движение, медиаволонтерство, волонтерство общественной безопасности и интелектуальное волонтерство, — рассказали в КГЭУ.
О франшизе студенческих волонтерских центров
Сегодня в Москве был подписан договор о создании первого татарстанского центра на базе КГЭУ. После подписания документа, «Добро.Центр» будет работать на 9 базовых сервисов:
- Обучение социальному проектированию, составлению грантовых заявок
- Реализация программ мотивации граждан, участвующих в волонтерских и социальных проектах
- Содействие в проведении исследований и мониторингов
- Организация и проведение мероприятий
- Развитие интеллектуального волонтерства
- Установка боксов для вторсырья
- Стать донором
- Внедрение стандартов Ассоциации волонтерских центров и партнеров
- Организация взаимопомощи.
По словам кураторов проекта, франшиза «Добро.Центр» — бесплатная, она позволяет организации расширить и усилить свою деятельность, получать гранты, участвовать в федеральных масштабных проектах АВЦ и проектах партнеров, помогает в реализации своей миссии по добровольчеству, благотворительности и гражданским инициативам. Кроме того, она дает уникальный доступ к IT-сервисам на платформе ДОБРО.РФ: Добро.Университет, Добро.Навигатор, Добро.Журнал и другим; помогает в рекрутинге новых волонтеров и повторном вовлечении опытных добровольцев; позволяет привлекать новых партнеров и развивать существующие партнерства с компаниями через совместную реализацию социальных проектов; предоставляет обучение сотрудникам по оказанию сервисов благополучателям и стандартам ведения деятельности.
Последнее для вуза особенно важно, поскольку это открывает новые возможности:
- качественно реализовать третью миссию университета;
- внедрить методику «Обучение служением»;
- вовлечь студентов и преподавателей в социальные, культурно-массовые, образовательные и другие инициативы;
- включить инфраструктуру ВУЗа в местную среду, развить неформальные коммуникации с местным сообществом;
- привлечь новую аудиторию и будущих абитуриентов;
- развить партнерства с НКО через совместную реализацию проектного обучения или методику «Обучение служением»;
- повысить эффективность сотрудничества и взаимодействия с федеральными и региональными органами власти.
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