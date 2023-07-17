Первый студенческий «Добро.Центр» Татарстана запустят в КГЭУ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Все виды волонтерства

В Татарстане запускают франшизу межвузовских волонтерских центров. Как стало известно «Реальному времени», первый в республике студенческий «Добро.Центр» откроется в начале сентября в Казанском государственном энергетическом университете.

Сейчас в России работает Ассоциация волонтерских центров, которую курирует депутат Госдумы Артем Метелев. В декабре прошлого года на итоговом заседании Госсовета по молодежной политике президент России поручил правительству совместно с АВЦ разработать модуль «Обучение служением» и включить его в образовательные программы вузов.

Президент России поручил правительству совместно с АВЦ разработать модуль «Обучение служением» и включить его в образовательные программы вузов. kremlin.ru

Как пояснили авторы проекта, «Добро.Центр» нужен для получения медийной и организационной поддержки, изучения лучших методик социальной работы в России, маркетинговой поддержки бренда «Добро.Центров», а также для партнерства с крупнейшими российскими холдингами и компаниями. По их мнению, объединение позволит повысить уровень сообщества активных граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере экологии, культуры, реализующих творческие и социокультурные инициативы и в других сферах.



— Наш «Добро.Центр» будет заниматься основными направлениями волонтерства: патриотическое, событийное, социальное, инклюзивное, культурное, спортивное, экологическое волонтерство, донорское движение, медиаволонтерство, волонтерство общественной безопасности и интелектуальное волонтерство, — рассказали в КГЭУ.

Первый в республике студенческий «Добро-центр» откроется в начале сентября в КГЭУ. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

О франшизе студенческих волонтерских центров

Сегодня в Москве был подписан договор о создании первого татарстанского центра на базе КГЭУ. После подписания документа, «Добро.Центр» будет работать на 9 базовых сервисов:

Обучение социальному проектированию, составлению грантовых заявок Реализация программ мотивации граждан, участвующих в волонтерских и социальных проектах Содействие в проведении исследований и мониторингов Организация и проведение мероприятий Развитие интеллектуального волонтерства Установка боксов для вторсырья Стать донором Внедрение стандартов Ассоциации волонтерских центров и партнеров Организация взаимопомощи.

Сегодня в Москве был подписан договор о создании первого татарстанского центра на базе КГЭУ. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам кураторов проекта, франшиза «Добро.Центр» — бесплатная, она позволяет организации расширить и усилить свою деятельность, получать гранты, участвовать в федеральных масштабных проектах АВЦ и проектах партнеров, помогает в реализации своей миссии по добровольчеству, благотворительности и гражданским инициативам. Кроме того, она дает уникальный доступ к IT-сервисам на платформе ДОБРО.РФ: Добро.Университет, Добро.Навигатор, Добро.Журнал и другим; помогает в рекрутинге новых волонтеров и повторном вовлечении опытных добровольцев; позволяет привлекать новых партнеров и развивать существующие партнерства с компаниями через совместную реализацию социальных проектов; предоставляет обучение сотрудникам по оказанию сервисов благополучателям и стандартам ведения деятельности.

Последнее для вуза особенно важно, поскольку это открывает новые возможности:



качественно реализовать третью миссию университета;

внедрить методику «Обучение служением»;

вовлечь студентов и преподавателей в социальные, культурно-массовые, образовательные и другие инициативы;

включить инфраструктуру ВУЗа в местную среду, развить неформальные коммуникации с местным сообществом;

привлечь новую аудиторию и будущих абитуриентов;

развить партнерства с НКО через совместную реализацию проектного обучения или методику «Обучение служением»;

повысить эффективность сотрудничества и взаимодействия с федеральными и региональными органами власти.

Василя Ширшова