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Первый студенческий «Добро.Центр» Татарстана запустят в КГЭУ

17:00, 17.07.2023 3
Первый студенческий «Добро.Центр» Татарстана запустят в КГЭУ
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Все виды волонтерства

В Татарстане запускают франшизу межвузовских волонтерских центров. Как стало известно «Реальному времени», первый в республике студенческий «Добро.Центр» откроется в начале сентября в Казанском государственном энергетическом университете.

Сейчас в России работает Ассоциация волонтерских центров, которую курирует депутат Госдумы Артем Метелев. В декабре прошлого года на итоговом заседании Госсовета по молодежной политике президент России поручил правительству совместно с АВЦ разработать модуль «Обучение служением» и включить его в образовательные программы вузов.

Президент России поручил правительству совместно с АВЦ разработать модуль «Обучение служением» и включить его в образовательные программы вузов. kremlin.ru

Как пояснили авторы проекта, «Добро.Центр» нужен для получения медийной и организационной поддержки, изучения лучших методик социальной работы в России, маркетинговой поддержки бренда «Добро.Центров», а также для партнерства с крупнейшими российскими холдингами и компаниями. По их мнению, объединение позволит повысить уровень сообщества активных граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере экологии, культуры, реализующих творческие и социокультурные инициативы и в других сферах.

— Наш «Добро.Центр» будет заниматься основными направлениями волонтерства: патриотическое, событийное, социальное, инклюзивное, культурное, спортивное, экологическое волонтерство, донорское движение, медиаволонтерство, волонтерство общественной безопасности и интелектуальное волонтерство, — рассказали в КГЭУ.

Первый в республике студенческий «Добро-центр» откроется в начале сентября в КГЭУ. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

О франшизе студенческих волонтерских центров

Сегодня в Москве был подписан договор о создании первого татарстанского центра на базе КГЭУ. После подписания документа, «Добро.Центр» будет работать на 9 базовых сервисов:

  1. Обучение социальному проектированию, составлению грантовых заявок
  2. Реализация программ мотивации граждан, участвующих в волонтерских и социальных проектах
  3. Содействие в проведении исследований и мониторингов
  4. Организация и проведение мероприятий
  5. Развитие интеллектуального волонтерства
  6. Установка боксов для вторсырья
  7. Стать донором
  8. Внедрение стандартов Ассоциации волонтерских центров и партнеров
  9. Организация взаимопомощи.
Сегодня в Москве был подписан договор о создании первого татарстанского центра на базе КГЭУ. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам кураторов проекта, франшиза «Добро.Центр» — бесплатная, она позволяет организации расширить и усилить свою деятельность, получать гранты, участвовать в федеральных масштабных проектах АВЦ и проектах партнеров, помогает в реализации своей миссии по добровольчеству, благотворительности и гражданским инициативам. Кроме того, она дает уникальный доступ к IT-сервисам на платформе ДОБРО.РФ: Добро.Университет, Добро.Навигатор, Добро.Журнал и другим; помогает в рекрутинге новых волонтеров и повторном вовлечении опытных добровольцев; позволяет привлекать новых партнеров и развивать существующие партнерства с компаниями через совместную реализацию социальных проектов; предоставляет обучение сотрудникам по оказанию сервисов благополучателям и стандартам ведения деятельности.

Последнее для вуза особенно важно, поскольку это открывает новые возможности:

  • качественно реализовать третью миссию университета;
  • внедрить методику «Обучение служением»;
  • вовлечь студентов и преподавателей в социальные, культурно-массовые, образовательные и другие инициативы;
  • включить инфраструктуру ВУЗа в местную среду, развить неформальные коммуникации с местным сообществом;
  • привлечь новую аудиторию и будущих абитуриентов;
  • развить партнерства с НКО через совместную реализацию проектного обучения или методику «Обучение служением»;
  • повысить эффективность сотрудничества и взаимодействия с федеральными и региональными органами власти.
Василя Ширшова
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 июл
    Огромное спасибо за такую полезную информацию!
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  • Анонимно 17 июл
    Бесплатная франшиза - звучит странно, конечно. Если нет подвоха - это очень здорово
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  • Анонимно 17 июл
    Волонтерство для студентов играет большую роль конечно. Именно в таких сообществах студенты с активной позицией, здесь налаживаются хорошие продуктивные связи
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