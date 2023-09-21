В Казани проходит гала-концерт «Добрая волна» — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В эти минуты в казанском КРК «Пирамида» проходит гала-концерт благотворительного фестиваля «Добрая волна». Его победители выступают на одной сцене с Димой Биланом, Игорем Крутым, Ларисой Долиной, Сосо Павлиашвили и другими артистами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Участие в фестивале принимают дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе участвовали 1,5 тысячи детей. В финал прошли 99 ребят, среди них — 13 казанцев.

— Фестиваль дарит большие возможности. (Здесь — прим.ред) сбываются мечты, — рассказал победитель фестиваля из Ижевска Филипп Фатфуллин.

В этом году «Добрая волна» отмечает свой первый юбилей — 5 лет. Всего участие в нем приняли 7,5 тысячи детей со всей страны.

— Когда с такого возраста погружаешься в творчество, это дает очень большой заряд на будущую жизнь. И даже если вы не станете профессионалами, вот эти ваши небольшие, но важные, победы в жизни вам очень сильно пригодятся, — сказала народная артистка России Лариса Долина.

Отборочные туры проходили в восьми городах страны: Казани, Ярославле, Москве, Краснодаре, Кемерове, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе. Победителям подготовили денежные призы.

В декабре 2021 года за победу в финале боролись 113 участников со всей России. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Поддерживали на гала-концерте их Игорь Крутой, Светлана Сурганова, Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум.

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Айрат Назипов