Бесплатный автобус запустят в Казани в честь Рамадана

Бесплатный автобус по случаю Рамадана запустят в Казани 5 апреля. Он будет следовать по городскому маршруту №30 с 6.00 до 18.00. Инициатива принадлежит благотворительному фонду «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Бесплатный автобус легко узнать: на лобовом стекле будут размещены таблички «Рамазан мөбарәк булсын», а салон украсят воздушными шарами.

В прошлом году в столице Татарстана также действовал бесплатный рейс на автобусе маршрута №30 в честь месяца Рамадан. Благотворительная акция охватила около 800 человек. Напомним, с начала месяца Рамадан благотворительным фондом «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан собрано 300 тысяч рублей для оказания материальной поддержки одной женщине и четверым тяжелобольным детям.

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Разиль Самигуллин