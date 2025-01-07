Сергей Чистов: «Чемпионство — лишь половина дела, теперь важно удержать позиции»

Команда «Крылья Барса» вышла на первую тренировку в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионы России по баскетболу на колясках 5Х5 приступили к тренировкам нового сезона. На первом после новогодних праздников занятии побывала группа «Реального времени». Какие планы строит сильнейший в своем виде спорта по итогам прошлого года клуб страны на 2025-й и какой сюрприз ожидал спортсменов в конце тренировки — в нашем материале.

«Так рано с каникул мы еще не выходили»

То, что спортивный зал спорткомплекса «Тулпар» задолго до завершения новогодних выходных уже кипит жизнью, было слышно издалека: звонкий перестук мячей, крики, смех. «Крылья Барса» в полном составе вышли на тренировку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодня у ребят первая тренировка в этом году. Вообще, мы впервые так рано собрались. Обычно отдыхаем числа до 10-11 января, но… В этом году чемпионат пройдет по новой схеме. Четыре турнира, а не два, и первый круг стартует уже 9 февраля. Времени на раскачку нет, и мы включаемся в работу, — поделился с журналистом «Реального времени» главный тренер «Крыльев барса» Сергей Чистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Участники чемпионата — те же: 6 команд, играют в круг. И каждая игра, каждый тур — в зачет. Подобного накала в российском баскетболе на колясках еще не бывало. Плюс — переезды: в феврале спортсменов ждет город Алексин, что в Тульской области. До этого предстоит вкатывающий сбор на родной площадке, а также сбор в подмосковных Химках. В апреле баскетболистов встречает Санкт-Петербург, затем — Ханты-Мансийск и под занавес сезона — снова Алексин, где окончательно определится судьба чемпионского кубка 2025 года. «Крылья Барса» всерьез намерены задержать трофей в Татарстане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Основная цель у нас сейчас — закрепить успех: стать двукратными. А ребята хотят и 10-кратными. Но это дело будущего. Ребята, да, бодры, веселы после Нового года. Отдохнули 2 недельки, и животики у некоторых появились. Надо убирать их как-то, — смеется главный тренер.

«Уверен, новички себя в этом году покажут»

По поводу того, набрали игроки пару лишних килограммов на новогодних салатиках или нет, тренеру виднее. Но что сразу заметно, так это то, что в минувшем году клуб серьезно прибавил в составе. В числе новых игроков — ветеран СВО Рустам Рахманкулов и участник боевых действий на Северном Кавказе Эльвир Файзуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Молодежь хороша. С «Басками» в этот раз они в финале не играли — мы вышли одной пятеркой, и все получилось. Решили не менять состав. Немного рано. Но, думаю, что в этом году они свой шанс получат. В том числе и в игре с «Басками». И уверен, что оправдают доверие полностью, — считает Сергей Чистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эту уверенность разделяет и наставник команды Наталья Кулешова. На площадке парни сыгрались со старожилами, уверенно чувствуют себя в команде, освоились с особенностями спортивных колясок и мяч в сетку с каждым разом кладут все увереннее. Поблажек на разницу в опыте никому не делают. Да и необходимости такой нет — здесь собрались бойцы.

«В зале стояла полнейшая тишина»

Победа в финальной схватке за чемпионский титул 2024 года — событие долгожданное и неожиданное одновременно. Неожиданное для всех, кроме «Крыльев Барса». Татарстанская команда уверена: дорогу осилит идущий, и каждый шаг, каждая тренировка, и даже каждое поражение приближало их к цели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Когда мы выиграли чемпионский титул, в зале стояла полнейшая тишина. И болельщики, и зрители, и другие команды — никто не ожидал такого исхода: плюс 20 очков! В последние 3 минуты игры в зале стояла просто абсолютная тишина. И когда закончился матч, эта тишина так и повисла в воздухе, — поделился ощущениями момента триумфа Сергей Чистов. Полтора месяц прошло, а эмоции до сих пор переполняют. — У ребят тогда аж накатили слезы. У нас с Натальей Владимировной тоже, разумеется.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас задача минимум — доказать всем, что это не случайность. Тем более что в шаге от чемпионского золота «Крылья Барса» уже бывали не раз. Два года назад «Баскам» удалось вырвать победу лишь в дополнительное время. Казанцам пришлось довольствоваться серебром. В турнирах неоднократно татарстанцы бывали на корпус впереди грозного соперника. «Теперь главное — не останавливаться», — не устают повторять игрокам тренеры.

«Победи себя — и будешь непобедим»

Посетил первую тренировку «Крыльев Барса» в 2025 году и взявший шефство над командой член совета директоров АО «ТАИФ» Радик Шаймиев. Пока на площадке кипели спортивные страсти, тихо встал с краю, но активно реагировал, когда тренировочная игра приобретала настоящий накал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как оказалось, заехал в «Тулпар» Радик Минтимерович не просто так, а с миссией: привез чемпионам подарки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Генералиссимус Суворов говорил: «Победи себя — и будешь непобедим». Я вас искренне поздравляю с чемпионством, и желаю будущих побед — и командных, и личных. С искренней благодарностью за вашу победу. И от компании ТАИФ — небольшой подарок на память, — взял слово Радик Шаймиев. И добавил. — Как спортсмен спортсменам хочу сказать: я понимаю, какой ценой дается каждая победа. К чемпионскому титулу вы шли долго и упорно не один год. Сколько было раз, когда буквально на последних мгновениях приходилось довольствоваться серебром. Безусловно, в этой победе заслуга каждого члена вашей команды — и вас, и тренеров, и медиков, и обслуживающего персонала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ответ от клуба он получил фото команды — чемпиона России с автографами всех ее участников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В завершении встречи состоялось общее фотографирование. Вместо обычного, растягивающего губы в улыбке «сы-ы-ыр» на сей раз прозвучал крик: «Кто мы? Чемпионы!» И он наверняка был слышен даже за стенами спорткомплекса.