Flamax устроил благотворительное соревнование
Одним из принципов работы производственного предприятия FLAMAX является экологичность. Несколько лет подряд компания проводила социальные мероприятия, направленные на сохранение водных ресурсов страны, а сегодня в фокусе ее сотрудников — биоресурсы.
Целенаправленный сбор макулатуры будет проходить в течение месяца с 9 июля по 9 августа 2024 года в форме соревнования. В нем примут участие 2 объединенные команды: головной офис и интернет магазин FLAMAX.SHOP против филиала в г.Казани и завода металлообработки, который расположен в Лаишевском районе Республики Татарстан.
Согласно регламенту, победу одержит та команда, которая наберет больше средств за календарный месяц.
Присоединиться к сбору макулатуры могут друзья и партнеры производственного предприятия FLAMAX, доставив макулатуру в офис одной или другой команды.
Все собранные средства будут направлены на покупку корма для одного из приютов для животных.
Реклама. ООО «ФЛАМАКС»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.