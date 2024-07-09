Flamax устроил благотворительное соревнование

Одним из принципов работы производственного предприятия FLAMAX является экологичность. Несколько лет подряд компания проводила социальные мероприятия, направленные на сохранение водных ресурсов страны, а сегодня в фокусе ее сотрудников — биоресурсы.

Целенаправленный сбор макулатуры будет проходить в течение месяца с 9 июля по 9 августа 2024 года в форме соревнования. В нем примут участие 2 объединенные команды: головной офис и интернет магазин FLAMAX.SHOP против филиала в г.Казани и завода металлообработки, который расположен в Лаишевском районе Республики Татарстан.

Согласно регламенту, победу одержит та команда, которая наберет больше средств за календарный месяц.

Присоединиться к сбору макулатуры могут друзья и партнеры производственного предприятия FLAMAX, доставив макулатуру в офис одной или другой команды.

Все собранные средства будут направлены на покупку корма для одного из приютов для животных.

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